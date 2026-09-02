search
ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 17:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2026 16:27

Κλούνεϊ κατά κυβέρνησης Τραμπ: «Ζούμε μία κακιστοκρατία, αλλά θα το ξεπεράσουμε» (video)

02.09.2026 16:27
George-Clooney

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεπεράσουν την «δυστυχή» περίοδο της ιστορίας τους που διανύουν σήμερα υπό τη κυβέρνηση Τραμπ, μία κυβέρνηση που την απαρτίζουν «οι χειρότεροι».

«Υπάρχει μία πολύ καλή λέξη, κακιστοκρατία, που περιγράφει μία χώρα που κυβερνάται από πρόσωπα με τις λιγότερες ικανότητες. Πιστεύω ότι ζούμε ίσως μία κακιστοκρατία αυτήν την στιγμή, αλλά θα το ξεπεράσουμε», είπε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου εν όψει των εγκαινίων της Μόστρα της Βενετίας κατά την διάρκεια της οποίας θα τιμηθεί για τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.

Διαβάστε επίσης

Μαρία Αναστασοπούλου για κατάψυξη ωαρίων: «Ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία αλλά όταν παίρνεις την απόφαση, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό

Αριάνα Γκράντε: Συγκινημένη στο φινάλε της περιοδείας της – «Θα κρατώ για πάντα αυτή την εμπειρία στην καρδιά μου» (Video)

Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
empape-gallia-09-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ στο στόχαστρο φερόμενου σχεδίου απαγωγής που οργανώθηκε από τη φυλακή

marmara
ΚΟΣΜΟΣ

«Alsu, στρίψε αριστερά»: Οι συνομιλίες των πλοίων πριν τη σύγκρουση θάλασσα του Μαρμαρά

open
MEDIA

Open: Για δεύτερη μέρα άνευ Νίκου Στραβελάκη το «10 παντού»

merdoh-mitsotakis-mareva-123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με Μέρντοχ στο ίδιο τραπέζι Μητσοτάκης και Μαρέβα – Ποιοι κάθισαν μαζί τους στο Μαξίμου

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Καμία πιθανότητα υποχώρησης σε κυριαρχικά μας δικαιώματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

nina flor – filippos de gres- new
LIFESTYLE

Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Ρούλα Κορομηλά: «Δικοί μου οι κανόνες, δικό μου και το block στους "κριτές" της κακιάς ώρας»

meletopoulos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπει… νέο Ανδρέα Παπανδρέου στον Σαμαρά

euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 17:32
empape-gallia-09-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ στο στόχαστρο φερόμενου σχεδίου απαγωγής που οργανώθηκε από τη φυλακή

marmara
ΚΟΣΜΟΣ

«Alsu, στρίψε αριστερά»: Οι συνομιλίες των πλοίων πριν τη σύγκρουση θάλασσα του Μαρμαρά

open
MEDIA

Open: Για δεύτερη μέρα άνευ Νίκου Στραβελάκη το «10 παντού»

1 / 3