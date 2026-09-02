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02.09.2026 11:57

Μαρία Αναστασοπούλου για κατάψυξη ωαρίων: «Ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία αλλά όταν παίρνεις την απόφαση, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό»

02.09.2026 11:57
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Στην απόφασή της να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων αναφέρθηκε η Μαρία Αναστασοπούλου, κάνοντας λόγο για μια μοναχική διαδικασία που όταν τελείωσε ένιωσε ότι είχε κάνει το σωστό.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, η δημοσιογράφος τόνισε ότι ο λόγος που μοιράστηκε την εμπειρία της είναι να ενημερώσει άλλες γυναίκες σχετικά, καθώς και η ίδια θα ήθελε να έχει ακούσει να μιλούν για το συγκεκριμένο ζήτημα ανοιχτά.

«Καταρχάς έχω τρία βαφτιστήρια που τα αγαπάω πολύ. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή νονά, ή τουλάχιστον προσπαθώ. Η συζήτηση για το παιδί θεωρώ ότι είναι πολύ προσωπική. Κάποια στιγμή, πέρσι, μοιράστηκα σε συνέντευξή μου ότι έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων, όχι γιατί ενδιαφέρει κανέναν τι έκανα εγώ, αλλά επειδή ήθελα να βοηθήσω άλλες γυναίκες. Αυτός ήταν ο λόγος που το αποκάλυψα. Από τότε δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από γυναίκες οι οποίες μπορεί να το σκέφτονταν, αλλά δεν μπήκαν στη διαδικασία να το ψάξουν. Για εμένα ήταν απίστευτη ανακούφιση ότι πιθανόν να βοήθησα ή φώτισα λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, που πια δεν είναι όπως παλιά, αλλά ακόμα υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα ήθελα κι εγώ να έχω ακούσει κάποιον να μιλάει πολύ ανοιχτά για το συγκεκριμένο ζήτημα» είπε αρχικά.

«Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εγώ δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία. Απλά ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία. Είναι πολύ προσωπική εμπειρία. Βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου, πρέπει να τις διαχειριστείς, είναι πράγματα που δεν έχεις ξανανιώσει. Είναι ένα ιδιαίτερο δεκαπενθήμερο. Ούτε φοβήθηκα, ούτε είχα ψυχολογικές μεταπτώσεις που μπορεί να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν πρωτόγνωρο. Όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, δεν ξέρεις τι ακολουθεί. Αλλά τελικά, όταν το κάνεις, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό» πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα πώς πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, αποκάλυψε ότι έγινε έπειτα από συζήτηση με τον γυναικολόγο της, κατά τον ετήσιο έλεγχό της.

«Στον ετήσιο έλεγχο που πήγα να κάνω, ο γυναικολόγος μου μου είπε: “Γιατί δεν το έχουμε κάνει ήδη;”. Το είχα σκεφτεί κι εγώ, αλλά δεν το είχα βάλει μέχρι τότε στο πρόγραμμα. Το αποφάσισα ακαριαία: “Τώρα ή ποτέ”. Η επιστήμη προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το χρησιμοποιείς, και από κει και πέρα τι θα φέρει το μέλλον κανένας δεν το ξέρει. Δεν ένιωθα να πιέζομαι, ότι πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χρησιμοποίησα αυτό το εργαλείο και ησύχασα. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που σκέφτεσαι: “Γιατί να μην το κάνω;”. Ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στην πορεία» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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