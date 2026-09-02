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02.09.2026 12:45

«Αλήθεια σου λέω ψέματα»: Η νέα κωμωδία του Αντώνη Καλομοιράκη γεμάτη ψέματα, έρωτα και εκβιασμούς έρχεται στο Θέατρο Άλφα την Τρίτη 6 Οκτωβρίου

02.09.2026 12:45
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Πόσες φορές λέμε ψέματα για να μη χαλάσουμε μια σχέση; Πόσες φορές κρύβουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε, γιατί φοβόμαστε τι θα συμβεί αν το πούμε; Και τελικά… μήπως τα μεγαλύτερα ψέματα δεν τα λέμε στους άλλους, αλλά στον ίδιο μας τον εαυτό;

Μετά τον πολυβραβευμένο «Καταπληκτικό Καταθλιπτικό», ο Αντώνης Καλομοιράκης επιστρέφει με μια νέα κωμωδία που ξεκινά αθώα -και καταλήγει εκρηκτική.

Γιατί υπάρχει κάτι παράξενο με τα ψέματα: σχεδόν ποτέ δεν ξεκινούν με κακή πρόθεση. Ξεκινούν με καλή. Για να μη στενοχωρήσουμε κάποιον. Για να μη χαλάσουμε μια στιγμή. Για να μη χάσουμε έναν άνθρωπο. Κι εκεί, ακριβώς εκεί, αρχίζει ο κατήφορος.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Η Φαίη βάζει αγγελία για προσωπικό στην εταιρεία όπου εργάζεται. Ο τελευταίος άνθρωπος που περιμένει να δει μπροστά της είναι ο Κωνσταντίνος – ο εφηβικός της έρωτας. Είκοσι χρόνια μετά. Και οι δύο παντρεμένοι. Και οι δύο πεπεισμένοι πως η ζωή τους έχει πάρει τον δρόμο της.

Κι όμως… μία μόνο βραδιά αρκεί για να τους θυμίσει ότι κάποια αισθήματα δεν εξαφανίζονται ποτέ. Μόνο που αυτή η βραδιά δεν θα εξελιχθεί όπως την είχαν φανταστεί. Γιατί, πριν καλά καλά προλάβουν να καταλάβουν τι τους συνέβη, βρίσκονται μπλεγμένοι με ένα κύκλωμα εκβιαστών που έχει εντελώς διαφορετικά σχέδια γι’ αυτούς.

Μια ανελέητη, σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων που συνδυάζει χιούμορ, μυστήριο και σασπένς. Ο Αντώνης Καλομοιράκης στήνει μια θεατρική «παγίδα» για τους ήρωες -και για το κοινό- σε μια παράσταση-εμπειρία που υπόσχεται να γίνει το απόλυτο θεατρικό γεγονός της σεζόν. Μια ιστορία γεμάτη γέλιο, έρωτα και εκβιασμούς, που θα σας κρατήσει με κομμένη την ανάσα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!

Πρεμιέρα

  • Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026στις 21:00

Ταυτότητα παράστασης

  • Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αντώνης Καλομοιράκης
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιούλη Παπαδάκη
  • Σκηνικά: Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας
  • Ενδυματολογία: Μαρία Καββαδία
  • Χορογραφίες: Αρετή Μόκαλη
  • Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
  • Στίχοι τραγουδιών: Αντώνης Καλομοιράκης
  • Μουσική Επιμέλεια: Ars Artis
  • Φωτογραφίες: Γιώργος Χαρούλης
  • Γραφιστικά: Κωνσταντίνος Παπαδάκης
  • Social Media: Νικόλας Παπαδάκης
  • Γραφείο τύπου και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου We Will
  • Παραγωγή: ΦΩΤΟΝΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ ([email protected])
  • Οργάνωση Παραγωγής: Σαπφώ Κωνσταντάρα

Παίζουν: Αντώνης Καλομοιράκης, Μάριος Μαριόλος, Εύη Κολιούλη, Τερέζα Καζιτόρη, Βασίλης Θελούρας Στον ρόλο του Μίλτου: Νίκος Παντελίδης

  • Πού: Θέατρο Άλφα / Ληναίος-Φωτίου 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα Τηλ. θεάτρου: 210 5201828 & 690822
  • Πότε:  Κάθε Τρίτη στις 21.00
  • Εισιτήρια: 20€ (VIP), 18€ (γενική είσοδος), 15€ (μειωμένο), 10€ (ατέλεια). Υπάρχουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια
  • Κρατήσεις εισιτηρίων 6944830500 
  • Προπώληση: ticketservices.gr
  • Διάρκεια:. 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα
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