«Αλήθεια σου λέω ψέματα»: Η νέα κωμωδία του Αντώνη Καλομοιράκη γεμάτη ψέματα, έρωτα και εκβιασμούς έρχεται στο Θέατρο Άλφα την Τρίτη 6 Οκτωβρίου

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Πόσες φορές λέμε ψέματα για να μη χαλάσουμε μια σχέση; Πόσες φορές κρύβουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε, γιατί φοβόμαστε τι θα συμβεί αν το πούμε; Και τελικά… μήπως τα μεγαλύτερα ψέματα δεν τα λέμε στους άλλους, αλλά στον ίδιο μας τον εαυτό;
Μετά τον πολυβραβευμένο «Καταπληκτικό Καταθλιπτικό», ο Αντώνης Καλομοιράκης επιστρέφει με μια νέα κωμωδία που ξεκινά αθώα -και καταλήγει εκρηκτική.
Γιατί υπάρχει κάτι παράξενο με τα ψέματα: σχεδόν ποτέ δεν ξεκινούν με κακή πρόθεση. Ξεκινούν με καλή. Για να μη στενοχωρήσουμε κάποιον. Για να μη χαλάσουμε μια στιγμή. Για να μη χάσουμε έναν άνθρωπο. Κι εκεί, ακριβώς εκεί, αρχίζει ο κατήφορος.
Λίγα λόγια για την υπόθεση:
Η Φαίη βάζει αγγελία για προσωπικό στην εταιρεία όπου εργάζεται. Ο τελευταίος άνθρωπος που περιμένει να δει μπροστά της είναι ο Κωνσταντίνος – ο εφηβικός της έρωτας. Είκοσι χρόνια μετά. Και οι δύο παντρεμένοι. Και οι δύο πεπεισμένοι πως η ζωή τους έχει πάρει τον δρόμο της.
Κι όμως… μία μόνο βραδιά αρκεί για να τους θυμίσει ότι κάποια αισθήματα δεν εξαφανίζονται ποτέ. Μόνο που αυτή η βραδιά δεν θα εξελιχθεί όπως την είχαν φανταστεί. Γιατί, πριν καλά καλά προλάβουν να καταλάβουν τι τους συνέβη, βρίσκονται μπλεγμένοι με ένα κύκλωμα εκβιαστών που έχει εντελώς διαφορετικά σχέδια γι’ αυτούς.
Μια ανελέητη, σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων που συνδυάζει χιούμορ, μυστήριο και σασπένς. Ο Αντώνης Καλομοιράκης στήνει μια θεατρική «παγίδα» για τους ήρωες -και για το κοινό- σε μια παράσταση-εμπειρία που υπόσχεται να γίνει το απόλυτο θεατρικό γεγονός της σεζόν. Μια ιστορία γεμάτη γέλιο, έρωτα και εκβιασμούς, που θα σας κρατήσει με κομμένη την ανάσα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!
Πρεμιέρα
Ταυτότητα παράστασης
Παίζουν: Αντώνης Καλομοιράκης, Μάριος Μαριόλος, Εύη Κολιούλη, Τερέζα Καζιτόρη, Βασίλης Θελούρας Στον ρόλο του Μίλτου: Νίκος Παντελίδης
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