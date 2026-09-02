Σφοδρή κόντρα Κωνσταντοπούλου με Κουκουλόπουλο λίγο πριν την ψηφοφορία για την Ακρίτα – Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για υπόγεια συνεννόηση με ΝΔ

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Οξεία αντιπαράθεση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και ΠΑΣΟΚ ξέσπασε στη Βουλή, λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής. Αφορμή έδωσε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης πριν την ψηφοφορία να δοθεί χρόνος και για τοποθετήσεις επί του θέματος, με τον προεδρεύοντα Πάρι Κουκουλόπουλο να απορρίπτει το αίτημα επικαλούμενος τον Κανονισμό της Βουλής, που δεν προβλέπει, όπως είπε, ομιλίες κατά τη διαδικασία εκλογής.

Έντονη ήταν η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία εγκάλεσε τον προεδρεύοντα και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για σύμπραξη με τη ΝΔ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια σφοδρή αντιπαράθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον Πάρι Κουκουλόπουλο.

Η Κ. Κωνσταντοπούλου έφτασε να καλεί τον κ. Κουκουλόπουλο να κατέβει από την έδρα με τον δεύτερο να την καταγγέλει για «χυδαιότητες». Στην αντιπαράθεση ενεπλάκησαν και οι Παναγιώτης Δουδωνής και Νότης Μηταράκης. Ο τελευταίος κατηγόρησε και τα δύο κόμματα για υποκρισία λέγοντας ότι το μεν ΠΑΣΟΚ δεν είχε ψηφίσει τον υποψήφιο αντιπρόεδρο της Πλεύσης, Μιχάλη Χουρδάκη, και πως η Πλεύση Ελευθερίας δεν είχε ψηφίσει τη μόνη γυναίκα υποψήφια Όλγα Γεροβασίλη.

Ακολουθούν οι χαρακτηριστικοί διάλογοι:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο;

Πάρις Κουκουλόπουλος: Όταν εφαρμόζω αποφάσεις, δεν έχω κανένα λόγο να ντρέπομαι…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, τι παριστάνετε εδώ μέσα; Έχετε ευθύνη για την κατάπτωση! Δια του αντιπροέδρου σας του κυρίου Κουκουλόπουλου επιχειρείτε να στερήσετε το λόγο από αρχηγό κόμματος. Γιατί κουνάτε τα χέρια σας κύριε Δουδωνή;

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν καταλαβαίνετε τι λέτε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέω, όπως κατάλαβα και την υπόγεια συνεννόηση στη Διάσκεψη για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιχειρείται σήμερα το προεδρείο να μείνει χωρίς γυναίκα.

Παναγιώτης Δουδωνής: Όλοι μας κάναμε αυτή την παρέμβαση…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Επειδή είμαι γυναίκα αρχηγός μπορείτε να μου φέρεστε έτσι; Πού είναι οι βουλευτές σας που τους μαζεύετε σαν ρόγες από διάφορους γυρολόγους; Κάνετε ό,τι κάνει και ο Τσίπρας… Ο κύριος Κουκουλόπουλος παρέχει υπηρεσίες με το ύφος του πολλά βαρύ άντρα, νομίζει πως θα στερήσει το λόγο από αρχηγό…

Πάρις Κουκουλόπουλος: Έχετε βρει ένα κλισέ και το επαναλαμβάνετε…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπράβο στο ΠΑΣΟΚ, ωραία αξιωματική αντιπολίτευση. Ωραίες υπηρεσίες!

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεχθήκαμε πρωτοφανή επίθεση. Συμφωνούν όλοι οι καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου για την εκλογή αντιπροέδρου, επιχειρηματολογεί και ο κύριος Γεραπετρίτης… Καλώ όλους τους βουλευτές της ΝΔ να αναθεωρήσουν τη στάση τους, αυτή η στάση προσιδιάζει προς τον σουλτάνο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, όχι προς πρωθυπουργό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν αντελήφθη τι συζητάμε. Επίσης θυμίζω πως δεν ψήφισε κανέναν αντιπρόεδρο πλην της δικής της πρότασης…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όλα αυτά είναι απόδειξη της υπόγειας σύμπραξης με τη ΝΔ, κάνει πλάτες ο αντιπρόεδρός σας. Σαν λαγός ήρθατε στη Διάσκεψη κύριε Δουδωνή… Καθίστε με τον Λαζαρίδη δίπλα δίπλα, αγκαλιαστείτε, δείξτε το πραγματικό πρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά είναι deals. Από το ‘96 επί Σημίτη έχει να συμβεί αυτό, να μην υπάρχει γυναίκα στο προεδρείο. Βρείτε τα και με την Κανέλλη, συνεννοηθείτε λίγο όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε τον Μητσοτάκη. Κύριε Κουκουλόπουλε είστε άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ!

Πάρις Κουκουλόπουλος: Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κατεβείτε κάτω! Κατεβείτε από την έδρα!

Πάρις Κουκουλόπουλος: Τέλος με τη χυδαιότητα! Δεν ανέχομαι να χυδαιολογείτε προς το πρόσωπό μου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε τραμπούκος! Μπράβο στο ΠΑΣΟΚ!

Νότης Μηταράκης: Ακούσαμε συνταγματικές ακροβασίες. Είναι μεγάλη η υποκρισία σας, το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τον υποψήφιο της Πλεύσης Ελευθερίας και η Πλεύση Ελευθερίας δεν ψήφισε την Όλγα Γεροβασίλη, τη μοναδική γυναίκα υποψήφια. Είστε υποκριτές τα κόμματα της αντιπολίτευσης!

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