Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα στη Φιλελλήνων, στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συναγερμός σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας λόγω ύποπτου αντικειμένου στο πεζοδρόμιο,έξω από τράπεζα.
Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή κι έχουν απομακρύνει το προσωπικό και τους πελάτες από την τράπεζα.
Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Λόγω του περιστατικού, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων.
Διαβάστε επίσης:
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά του Αιγαίου και Εύβοια
Ρόδος: Σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά – Συνελήφθησαν οι γονείς
Εύβοια: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο – Ήχησε το «112» για εκκένωση της Θεατρούπολης, επιχειρούν έξι εναέρια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.