Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα στη Φιλελλήνων, στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

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Συναγερμός σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας λόγω ύποπτου αντικειμένου στο πεζοδρόμιο,έξω από τράπεζα.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή κι έχουν απομακρύνει το προσωπικό και τους πελάτες από την τράπεζα.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Λόγω του περιστατικού, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων.

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