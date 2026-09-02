Ρόδος: Σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά – Συνελήφθησαν οι γονείς

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Σοβαρή υπόθεση που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης οικογένειας με δύο ανήλικα παιδιά διερευνούν οι Αρχές στη Ρόδο, έπειτα από καταγγελία που οδήγησε σε έλεγχο κατοικίας και στη σύλληψη ενός 31χρονου και μίας 35χρονης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στις Aρχές και αφορούσαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η συγκεκριμένη οικογένεια.

Χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού μετέβησαν στην κατοικία όπου διέμεναν ο 31χρονος, η 35χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, παρουσία δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία, στον χώρο επικρατούσαν συνθήκες σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης.

Η κατάσταση που καταγράφηκε κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία και την ασφάλεια τόσο των ενηλίκων όσο, κυρίως, των δύο ανήλικων παιδιών.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι συνθήκες που επικρατούσαν στην κατοικία φέρεται να είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της απλής ακαταστασίας ή παραμέλησης, δημιουργώντας, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων Αρχών, σοβαρούς κινδύνους ακόμη και για τη ζωή των μελών της οικογένειας.

Τα ευρήματα κινητοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι δύο γονείς να συλληφθούν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού.

Ο 31χρονος και η 35χρονη οδηγήθηκαν αρμοδίως στις δικαστικές Αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία της περαιτέρω διερεύνησης.

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