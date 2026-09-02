Εύβοια: Αδιανόητη τραγωδία – Νεκρά δίδυμα βρέφη μετά από πρόωρο τοκετό σε σπίτι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια αδιανόητη τραγωδία συνέβη στην Εύβοια, όταν μία 29χρονη γέννησε πρόωρα τα δίδυμα μωρά της, που δεν κατάφεραν να παραμείνουν στη ζωή.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης, με τα δύο μωρά να μεταφέρονται χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviareporter, η 29χρονη γυναίκα, η οποία διένυε τον 7ο μήνα δίδυμης κύησης και μένει σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας, γέννησε πρόωρα τα δύο βρέφη μέσα στο σπίτι της, έπειτα από επιπλοκή που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η μητέρα και τα δύο νεογνά μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, λίγο πριν τις 11 το βράδυ με το ιατρικό προσωπικό να δίνει μάχη για να τα σώσει, ωστόσο παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η 29χρονη μητέρα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Την ίδια ώρα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνά το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 38χρονος που πυροβόλησε σε κατάστημα ψιλικών – Επικαλέστηκε προβλήματα αλκοολισμού

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά του Αιγαίου και Εύβοια

Ρόδος: Σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά – Συνελήφθησαν οι γονείς