Έλενα Ακρίτα: Η πρώτη αντίδραση μετά το «μπλόκο» στην εκλογή της – Τα δύο «ευχαριστώ» και η φαρμακερή ατάκα

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Με μια ανάρτηση, λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας σχολίασε η Έλενα Ακρίτα την αδυναμία να εκλεγεί στη θέση της Αντιπροέδρου καθώς δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες κατά τον κανονισμό της Βουλής θετικές ψήφους.

Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε δηκτικά πως «η ΝΔ της αγίας οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα» ενώ ευχαρίστησε την ΚΟ του κόμματός της αλλά και τους συναδέλφους της από τα προοδευτικά κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητά της.

Η ανάρτηση Ακρίτα

«Τα αποτελεσματα της ψηφοφορίας για τη θέση Αντιπροέδρου. Υπέρ 119 ψήφοι και παρών 169 από τη ΝΔ και τη Νίκη. Η ΝΔ της αγιας οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα.

Μεγάλο ευχαριστώ στην πρόεδρο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ που με πρότεινε ομόφωνα.

Ακόμα πιο μεγάλο ευχαριστώ στα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και τους ανεξάρτητους βουλευτές από Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση και τα άλλα προοδευτικά κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητα μας»

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