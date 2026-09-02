Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ γοητεύονται από την… δεξιά, ώστε κόβουν τον Δούκα από τις αφίσες

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Ένα ΠΑΣΟΚ που σκέφτεται τις καρέκλες, ακόμα κι αν αυτές είναι σε κυβέρνηση με τη ΝΔ – γιατί όχι και με τον Μητσοτάκη; – εκφράζουν κάποιοι και το δείχνουν.

Κάποιος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, που φέρει την ιδιότητα «Digital marketer» στον τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ σκαρφίστηκε λοιπόν μία αφίσα, βάζοντας κορυφαία και προβεβλημένα στελέχη του Κινήματος, αλλά… ξέχασε να βάλει τον Χάρη Δούκα, καίτοι ο δήμαρχος Αθήνας είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Να τον χαίρονται στη Χαριλάου Τρικούπη – έμμισθους τους έχουν όλους αυτούς ή απλά το κάνουν για παραγοντισμό;

Η αφίσα μάλιστα λέει “Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει”. Με τέτοιες αφίσες όντως πάνε κόντρα – στη λογική και την ενότητα.

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