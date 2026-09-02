search
ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 12:06
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

02.09.2026 10:45

Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ γοητεύονται από την… δεξιά, ώστε κόβουν τον Δούκα από τις αφίσες

02.09.2026 10:45
pasok synedrio

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα ΠΑΣΟΚ που σκέφτεται τις καρέκλες, ακόμα κι αν αυτές είναι σε κυβέρνηση με τη ΝΔ – γιατί όχι και με τον Μητσοτάκη; – εκφράζουν κάποιοι και το δείχνουν.    

Κάποιος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, που φέρει την ιδιότητα «Digital marketer» στον τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ σκαρφίστηκε λοιπόν μία αφίσα, βάζοντας κορυφαία και προβεβλημένα στελέχη του Κινήματος, αλλά… ξέχασε να βάλει τον Χάρη Δούκα, καίτοι ο δήμαρχος Αθήνας είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Να τον χαίρονται στη Χαριλάου Τρικούπη – έμμισθους τους έχουν όλους αυτούς ή απλά το κάνουν για παραγοντισμό;

Η αφίσα μάλιστα λέει “Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει”. Με τέτοιες αφίσες όντως πάνε κόντρα – στη λογική και την ενότητα.

@alexander.alexand002

♬ Kontra – Anna Vissi

Διαβάστε επίσης

Στην Αθήνα βρέθηκε ο επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν – Τι συζήτησε με τον αρχηγό της ΕΥΠ

Υποδοχή με… τσικουδίες για την 52η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ

Έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή ο Γιώργο Μυλωνάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
enaon new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από τις υπογραφές για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον»: Η επόμενη 4ετία θα είναι άλμα ανάπτυξης

germany_police_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Για νέα απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης κάνουν λόγο οι αρχές

adomnis new
ΥΓΕΙΑ

Τρία Κέντρα Υγείας και μια δομή για Ανοια σε Εβρο, Ξάνθη και Ροδόπη εγκαινίασε ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης

maria-anastasopoulou-new
LIFESTYLE

Μαρία Αναστασοπούλου για κατάψυξη ωαρίων: «Ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία αλλά όταν παίρνεις την απόφαση, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό»

attica_logo_2
BUSINESS

Ισχυρές επιδόσεις για την Αττικά Πολυκαταστήματα με αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας στο Α’ Εξάμηνο 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

nina flor – filippos de gres- new
LIFESTYLE

Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

meletopoulos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπει… νέο Ανδρέα Παπανδρέου στον Σαμαρά

euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

ROKKOS
LIFESTYLE

Κυριάκος Χαρίτος κατά Στέλιου Ρόκκου για το κείμενο για τον Γιάννη Πάριο: Τον κατηγορεί για λογοκλοπή, «μας παίρνουν και τα κείμενα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 12:06
enaon new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από τις υπογραφές για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον»: Η επόμενη 4ετία θα είναι άλμα ανάπτυξης

germany_police_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Για νέα απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης κάνουν λόγο οι αρχές

adomnis new
ΥΓΕΙΑ

Τρία Κέντρα Υγείας και μια δομή για Ανοια σε Εβρο, Ξάνθη και Ροδόπη εγκαινίασε ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης

1 / 3