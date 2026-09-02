Τα πέντε φθηνότερα καινούργια αυτοκίνητα με τουλάχιστον 100 ίππους – Τιμές από 15.950 ευρώ

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Τα πέντε φθηνότερα καινούργια αυτοκίνητα με τουλάχιστον 100 ίππους ξεκινούν από 15.950 ευρώ και συνδυάζουν προσιτή τιμή με την ισχύ που ζητάς στην καθημερινότητα.

Η αναζήτηση ενός οικονομικού καινούργιου αυτοκινήτου συχνά ξεκινά από την τιμή και συνεχίζεται με μια εύλογη απορία: θα μπορεί να ταξιδεύει με επιβάτες και αποσκευές χωρίς ο οδηγός να αισθάνεται ότι εξαντλεί διαρκώς τις δυνατότητές του; Οι 100 ίπποι αποτελούν ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης, παρότι το βάρος, η ροπή και η κλιμάκωση του κιβωτίου επηρεάζουν εξίσου το τελικό αποτέλεσμα.

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν επιλογές που καλύπτουν αυτό το κριτήριο με λιγότερα από 18.000 ευρώ. Από συμβατικά πεντάθυρα μέχρι μικρά SUV, η πεντάδα προσφέρει διαφορετικές απαντήσεις στο ίδιο ζητούμενο: πόσο αυτοκίνητο μπορείς να αγοράσεις με περιορισμένο προϋπολογισμό;

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