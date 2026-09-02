Συναγερμός στη Γερμανία: Για νέα απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης κάνουν λόγο οι αρχές

Takeaways by to pontiki AI Οι διωκτικές αρχές στη Γερμανία βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού μετά από στοχευμένη επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Μπέργκχαϊμ.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή, αν και η ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής δεν έχει επηρεαστεί.

Η εταιρεία RWE αναγκάστηκε να αποσυνδέσει προσωρινά λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος 4.200 μεγαβάτ λόγω του περιστατικού.

Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές παραμένουν σε υψηλή ετοιμότητα για πιθανές επιθέσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές, εν μέσω εντάσεων με τη Ρωσία για ζητήματα ασφαλείας.

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Εν μέσω αλληλοκατηγοριών Βερολίνου και Μόσχας για τα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, οι διωκτικές αρχές στη Γερμανία τελούν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μετά από αυτό που αποκαλούν ως νέα απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησής, καθώς η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκχαϊμ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αρχές ερευνούν μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή η οποία σημειώθηκε την Τρίτη, στις 21:00 (ώρα Ελλάδας). Ο ίδιος πρόσθεσε πάντως ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεασθεί. «Δεν ξεκινάμε από την υπόθεση ότι πρόκειται για τεχνική βλάβη, αλλά για μια σκόπιμη ενέργεια», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες και χωρίς να διευκρινίσει το είδος της ζημιάς.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου. Η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion ανέφερε σε ανακοίνωση πως εξωτερική επέμβαση βρίσκεται πιθανόν πίσω από το επεισόδιο στη δυτική Γερμανία και πως δεν υπήρξε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση και τη σταθερότητα του δικτύου.

Η γερμανική εταιρεία ηλεκτρισμού RWE ανέφερε σε χωριστή δήλωση πως εξαιτίας του επεισοδίου χρειάστηκε να βγάλει από το δίκτυο λιγνιτικές μονάδες συνολικής παραγωγής 4.200 μεγαβάτ. Η ίδια πρόσθεσε πως οι λιγνιτικές μονάδες στο Νόιρατ και το Νιντεράουσεμ θα επανασυνδεθούν στο δίκτυο μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες και ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρχές και με την Amprion.

Οι γερμανικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας για επιθέσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές. Το Βερολίνο κατηγόρησε την Τρίτη, τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε και έδωσε εντολή να ληφθεί, σε απάντηση, σειρά μέτρων, ενώ και η ΕΕ αλλά και το ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Μόσχα για «υβριδικό πόλεμο» στη Γερμανία.

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