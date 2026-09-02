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ΥΓΕΙΑ

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02.09.2026 12:35

Γιατί είναι απαραίτητος ο ΩΡΛ έλεγχος πριν από το πρώτο σχολικό κουδούνι;

02.09.2026 12:35
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  • Ο προληπτικός έλεγχος από ωτορινολαρυγγολόγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς κρίνεται απαραίτητος για την εξασφάλιση της υγείας των μαθητών.
  • Η έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων ακοής και αναπνοής αποτρέπει μαθησιακές δυσκολίες και βελτιώνει τη συγκέντρωση των παιδιών μέσα στη σχολική τάξη.
  • Η υπερτροφία αμυγδαλών και η εκκριτική ωτίτιδα επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ύπνου και την καθημερινή ενεργητικότητα των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
  • Οι γονείς οφείλουν να παρατηρούν συμπτώματα όπως το ροχαλητό, το άνοιγμα του στόματος στον ύπνο ή τη συχνή αδιαφορία στις οδηγίες.
  • Ο προληπτικός έλεγχος στις αρχές Σεπτεμβρίου προλαμβάνει μελλοντικές ταλαιπωρίες και εξασφαλίζει την ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο νέο σχολικό περιβάλλον.

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Συνήθως ο προληπτικός έλεγχος πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, περιλαμβάνει το καθιερωμένο ραντεβού των παιδιών με τον παιδίατρο και τον οφθαλμίατρο. Ωστόσο η εξασφάλιση της καλής υγείας του αυτιού, της μύτης και του λαιμού αποτελεί έναν εξίσου κρίσιμο παράγοντα για τη μαθησιακή εξέλιξη, τη συγκέντρωση και την ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητος για τους μαθητές και ιδιαίτερα για τα πρωτάκια, μια επίσκεψη στον Ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ), πριν από το πρώτο σχολικό κουδούνι»

«Δυστυχώς το ενδιαφέρον των γονιών πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εστιάζεται παραδοσιακά στην αγορά σχολικών ειδών και τον παιδιατρικό έλεγχο» αναφέρει ο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Ν. Αρτόπουλος: «Ωστόσο οι συνήθεις παθήσεις της παιδικής ηλικίας που τυχόν  παραμείνουν αδιάγνωστες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις του μαθητή στην τάξη» σύμφωνα με τον γιατρό ο οποίος εξηγεί τους βασικούς άξονες του προληπτικού ΩΡΛ ελέγχου πριν το πρώτο κουδούνι:

1.Ακοή και Μαθησιακή Απόδοση: Η εκκριτική ωτίτιδα (συγκέντρωση υγρού πίσω από το τύμπανο), η οποία συχνά αναπτύσσεται μετά από καλοκαιρινές βουτιές ή αδιάγνωστες ιώσεις, προκαλούν ήπια βαρηκοΐα. Το παιδί δεν ακούει καθαρά τον δάσκαλο, με αποτέλεσμα να διασπάται η προσοχή του, κατάσταση που συχνά ερμηνεύεται λανθασμένα ως μαθησιακή δυσκολία ή διάσπαση προσοχής.

2.​Αναπνοή και Ποιότητα Ύπνου: Η υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων («κρεατάκια») ή των αμυγδαλών εμποδίζει τη σωστή ρινική αναπνοή. Τα παιδιά που αναπνέουν από το στόμα ή ροχαλίζουν δεν κοιμούνται βαθιά, με συνέπεια να ξυπνούν κουρασμένα, να παρουσιάζουν εκνευρισμό και μειωμένη ενεργητικότητα στο σχολείο.

3. Οι λοιμώξεις και αλλεργίες του Φθινοπώρου: Η αλλαγή του καιρού και ο συνωστισμός στις σχολικές αίθουσες αυξάνουν την έκθεση σε ιούς και αλλεργιογόνα. Ο έγκαιρος εντοπισμός αλλεργικής ρινίτιδας επιτρέπει τη σωστή διαχείριση πριν την έξαρση των συμπτωμάτων.

«Η καλή ακοή και η ελεύθερη αναπνοή είναι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για να μπορέσει ένα παιδί να αποδώσει και να χαρεί τη σχολική του καθημερινότητα. Ένας ανώδυνος, προληπτικός έλεγχος στις αρχές Σεπτεμβρίου προλαμβάνει ταλαιπωρίες μηνών και εξασφαλίζει ότι ο μαθητής ξεκινά τη χρονιά με τις καλύτερες δυνατές βάσεις» καταλήγει ο κ Αρτόπουλος.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει δίνουν προσοχή οι γονείς:

Οι γονείς θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι όταν το παιδί τους:

  • Δυναμώνει υπερβολικά την ένταση στην τηλεόραση ή ζητά συχνά να του επαναλάβουν οδηγίες.
  • Κοιμάται με το στόμα ανοιχτό ή ροχαλίζει.
  • Παραπονιέται για αίσθημα «μπουκώματος» στα αυτιά ή τη μύτη χωρίς να είναι άρρωστο.
  • Δείχνει ασυνήθιστα αφηρημένο ή κουρασμένο κατά τη διάρκεια της ημέρας

Όλες οι παραπάνω αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού αποτελούν ενδείξεις για ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα που πρέπει να ελεγχθούν από ειδικό.

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