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ΥΓΕΙΑ

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01.09.2026 17:05

Συγκινητικό μήνυμα μητέρας παιδιού με αυτισμό για τους γιατρούς του Ευαγγελισμού: «Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο ράμπες και προσβασιμότητα»

01.09.2026 17:05
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Συγκίνηση προκαλεί το μήνυμα μιας μητέρας ενός παιδιού με βαρύ αυτισμό, η οποία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς το προσωπικό του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά το χειρουργείο που υποβλήθηκε ο γιός της στο Τμήμα Γναθοχειρουργικής.

Την ανάρτηση της κυρίας Άδας Σταματάτου δημοσιοποίησε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στα social media, αναφέροντας με νόημα ότι η ποιότητα ενός συστήματος Υγείας δεν κρίνεται μόνο από την επιστημονική φροντίδα αλλά και από το «εάν μπορεί να βλέπει πρώτα τον άνθρωπο και μετά τη διάγνωσή του».

Αναλυτικά η ανάρτηση της μητέρας αναφέρει:

«Να ευχαριστήσω από την ψυχή μου το Τμήμα Γναθοχειρουργικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και ιδιαίτερα τον καθηγητή Χρήστο Περισανίδη και την ομάδα του που σήμερα χειρούργησαν τον Γιάννη μου με ολική αναισθησία για την αφαίρεση και των τεσσάρων φρονιμιτών του.

Για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους ενός μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου ήταν ίσως μια ακόμη Τρίτη.

Για εμένα και τον Γιάννη όμως ήταν κάτι πρωτόγνωρο.

Γιατί όταν έχεις ένα παιδί με βαρύ αυτισμό και νοητική υστέρηση ακόμη και μια διαδικασία που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι αυτονόητη μπορεί να γίνει μια μεγάλη δοκιμασία.

Το άγνωστο περιβάλλον, οι άνθρωποι που δεν γνωρίζει, οι ήχοι, τα φώτα, η αναμονή, η αναισθησία, το ξύπνημα…

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στην απλή περίθαλψη και στην πραγματικά συμπεριληπτική φροντίδα.

Από το Γραφείο Κίνησης κατά την εισαγωγή του μέχρι την αίθουσα του χειρουργείου συναντήσαμε ανθρώπους που άκουσαν και σεβάστηκαν τις ιδιαίτερες ανάγκες του Γιάννη.

Μου επέτρεψαν να τον συνοδεύσω μέσα στην αίθουσα του χειρουργείου, φορώντας τα ειδικά αποστειρωμένα ρούχα και ποδονάρια ώστε να ακούει τη φωνή μου και να αισθάνεται ασφαλής. Και όταν ξύπνησε από την ολική αναισθησία ήμουν πάλι εκεί. Για να ακούσει μια γνώριμη φωνή και να μη φοβηθεί.

Ο Γιάννης ήταν συνεργάσιμος και ακολούθησε τις οδηγίες των ανθρώπων που κατάλαβαν πως να τον προσεγγίσουν.

Και αυτό είναι κάτι που θέλω να το πω δυνατά: Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο ράμπες και προσβασιμότητα.

Είναι να μπορείς να προσαρμόσεις μια διαδικασία στις ανάγκες του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου.

Είναι να βλέπεις πρώτα τον άνθρωπο και μετά τη διάγνωση του. Σήμερα στον Ευαγγελισμό αυτό ακριβώς ένιωσα.

Δεν ζητήσαμε ειδική μεταχείριση. Χρειαστήκαμε κατανόηση, μια μικρή προσαρμογή και ανθρώπους πρόθυμους να μας ακούσουν. Και τους βρήκαμε.

Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη με το δημόσιο νοσοκομείο μας και βαθιά ευγνώμων για την επιστημονική φροντίδα, αλλά ακόμη περισσότερο για την ανθρωπιά και τον σεβασμό που έδειξαν στον Γιάννη και εμένα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθηγητή Χρήστο Περισανίδη, στην ομάδα του και σε όλους όσοι βρέθηκαν σήμερα δίπλα μας. Αυτό είναι συμπερίληψη στην πράξη. Από τον Γιάννη κι από εμένα σας ευχαριστούμε».

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