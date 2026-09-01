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01.09.2026 17:44

Κυψέλη: Από το 2023 βρισκόταν στην κατάψυξη το βρέφος – «Δεν μπορούσα να το αποχωριστώ», λέει η 38χρονη

01.09.2026 17:44
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Στο νοσοκομείο Παίδων και στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα νοσηλεύονται τα τρία παιδιά (15, 12 και 9 ετών) του 43χρονο και της 38χρονης που έκρυβαν νεκρό κατεψυγμένο βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη

Η 38χρονη Γερμανιδα υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια και το έβαλαν στην κατάψυξη, για συναισθηματικούς λόγους

Τώρα λένε ότι ήταν άρρωστο

«Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023. Δεν μπορούσα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους, γεννήθηκε με προβλήματα υγείας», είπε η 38χρονη.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο 43χρονος υποστήριξε ότι το βρέφος ήταν άρρωστο. «Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερό του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Είχαν πάει στο γιατρό». 

Η 38χρονη επιβεβαίωσε ότι είχε απομακρυνθεί από την οικογενειακή εστία ο 12χρονος γιος της. «Πήγε για μία εβδομάδα στο Παίδων. Είχε γίνει μία κλοπή. Πήγε το παιδί και έκλεψε ένα κινητό. Τα βρήκε η αστυνομία, τα πήρε στο Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά δεν είχαν θέσεις και μετά τα πήγε ως ασυνόδευτα στο νοσοκομείο».

Επιβεβαίωσε, ακόμα, ότι η 15χρονη κόρη της είναι έγκυος. «Η 15χρονη κόρη μου είναι επίσης έγκυος, αλλά δεν είμαι σίγουρη για το ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της. Γνώριζα για την σχέση της με τον 26χρονο Αφγανό, νομίζω ότι είναι αυτός ο πατέρας».

Το βρέφος ήταν περίπου 8-9 μηνών όταν πέθανε. Ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατο του σε εγκληματική ενέργεια, καθώς έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη.  Το ζευγάρι, αρχικά, είχε προβάλει περίεργους ισχυρισμούς πως το παιδί ήταν «σατανισμένο» και έκλαιγε αδιάκοπα. 

Η υπόθεση μαστροπείας το 2020

Ο 43χρονος το 2020 είχε απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση μαστροπείας. Τότε Γερμανίδα είχε καταγγείλει ότι της είχε αφαιρέσει το διαβατήριο και την εξέδιδε σε άνδρες έναντι αμοιβής. Για την 38χρονη η καταγγέλουσα είχε πει ότι έκλεινε τα ραντεβού.

Ο 43χρονος τελικά αποφυλακίστηκε, καθώς η καταγγέλουσα ανασκεύασε την αρχική της καταγγελία και δεν προέκυψαν περαιτέρω στοιχεία.

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ΤΡΙΤΗ 01.09.2026 17:55
kypseli (1)
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Κυψέλη: Από το 2023 βρισκόταν στην κατάψυξη το βρέφος – «Δεν μπορούσα να το αποχωριστώ», λέει η 38χρονη

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