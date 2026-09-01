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01.09.2026 17:40

Ολυμπιακός: Προ των πυλών της Χαλ στο πλευρό του Τζολάκη ο Μουζακίτης, στα 20 εκατ. ευρώ το deal

01.09.2026 17:40
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Στον δρόμο που χάραξε ο Κωνσταντής Τζολάκης βαδίζει ο Χρήστος Μουζακίτης, καθώς ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Χαλ για την πώληση του 19χρονου διεθνούς Έλληνα χαφ (1,80μ.).

Ο Άγγλος δημοσιογράφος Πιτ Ο’ Ρουρκ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ πως οι δύο ομάδες έχουν φτάσει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Μουζακίτη, κάνοντας λόγο για ποσό ύψους 15.000.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις επαφές των δύο πλευρών, η συζήτηση αφορά συνολικό deal 20.000.000 ευρώ, με 15.000.000 ευρώ να αποτελούν το εγγυημένο ποσό και τα υπόλοιπα 5.000.000 ευρώ να προβλέπονται ως μπόνους.

Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο και στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet (02/09, 20:00, ΣΚΑΪ, LIVE από το SPORT24), στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν στη Λάρισα με 22 και όχι με 23 παίκτες, καθώς ο Μουζακίτης, παρότι είχε συμπεριληφθεί στις αρχικές επιλογές, έμεινε τελευταία στιγμή εκτός λόγω των επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη μεταγραφή του.

Ο 19χρονος μέσος έχει αγωνιστεί φέτος στα τρία από τα τέσσερα επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ξεκινώντας βασικός στα δύο από αυτά, κόντρα στη Ναϊμέχεν και τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αξίζει να σημειωθεί πως, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Μουζακίτης θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος είχε μετακομίσει στη Χαλ έναντι 20.000.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί μέχρι σήμερα την ακριβότερη αγορά στην ιστορία του αγγλικού συλλόγου.

Η Χαλ, πάντως, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή Premier League, μετρώντας δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία του Μουζακίτη αποτιμάται στα 25.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

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