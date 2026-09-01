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01.09.2026 06:31

Εθνική μπάσκετ: Επιβίωσε στο θρίλερ με Ισπανία και κοιτάζει… αλλιώς το Μουντομπάσκετ – Τι χρειάζεται για να περάσει

01.09.2026 06:31
mitoglou ethniki

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Η Εθνική έπαιζε ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Ισπανία, αλλά επιβίωσε σε ένα απίθανο θρίλερ, επικράτησε με 108-106 στην παράταση και ξαναμπήκε για τα καλά στη μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Μετά την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν είχε πολλά περιθώρια για νέα απώλεια. Η νίκη επί των Ισπανών ανέβασε το ρεκόρ της στο 4-4 και, παρότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη, η Ελλάδα μπορεί πλέον να κοιτάζει με διαφορετικό μάτι τα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν.

Το βράδυ της Κυριακής στο κατάμεστο Telekom Center Athens τα είχε όλα. Η Εθνική έφτασε να προηγείται ακόμη και με 12 πόντους (72-60), είδε όμως την Ισπανία να επιστρέφει και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να ισοφαρίζει σε 86-86 με τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας.

Στην παράταση, ωστόσο, η Ελλάδα άντεξε. Με μεγάλα καλάθια και ψυχραιμία στις κρίσιμες βολές έφτασε στο 108-106 και πήρε μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στην τελική οικονομία του ομίλου.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Ντίνος Μήτογλου και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι πέτυχαν από 29 πόντους. Ο Μήτογλου είχε εντυπωσιακά 7/10 τρίποντα και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόρσεϊ έκανε ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα της Εθνικής. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Νικ Καλάθη με 13 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσθεσε 11 πόντους.

Τέσσερις «τελικοί» για την πρόκριση

Η ουσία πλέον βρίσκεται στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει δύο φορές τη Γεωργία και από μία την Ισπανία και την Ουκρανία. Το επόμενο «παράθυρο» θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο, με την Εθνική να υποδέχεται τη Γεωργία στις 26 Νοεμβρίου και τρεις ημέρες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ισπανία.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας μέχρι το τέλος είναι:

  • 26 Νοεμβρίου: Ελλάδα – Γεωργία
  • 29 Νοεμβρίου: Ισπανία – Ελλάδα
  • 26 Φεβρουαρίου: Ελλάδα – Ουκρανία
  • 1 Μαρτίου: Γεωργία – Ελλάδα

Ο δρόμος που εγγυάται την πρόκριση είναι ξεκάθαρος: τέσσερις νίκες στα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια. Με το 4/4 η Εθνική δεν θα χρειάζεται να περιμένει αποτελέσματα άλλων ομάδων για να εξασφαλίσει μία από τις τρεις θέσεις του ομίλου που οδηγούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι μία ήττα ισοδυναμεί με αποκλεισμό. Με τρεις νίκες στα τέσσερα παιχνίδια, η Ελλάδα μπορεί επίσης να προκριθεί, αλλά τότε θα εξαρτάται και από τον συνδυασμό των υπόλοιπων αποτελεσμάτων και τις ισορροπίες που θα έχουν διαμορφωθεί στον όμιλο.

Η βαθμολογία, μετά το Ελλάδα – Ισπανία, είχε διαμορφωθεί ως εξής:

  1. Ουκρανία 5-2
  2. Ισπανία 5-3
  3. Ελλάδα 4-4
  4. Μαυροβούνιο 4-3
  5. Πορτογαλία 4-3
  6. Γεωργία 3-4

Η εικόνα αυτή ήταν προσωρινή το βράδυ της Κυριακής, καθώς τα παιχνίδια Πορτογαλία – Γεωργία και Μαυροβούνιο – Ουκρανία βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη όταν δημοσιεύτηκαν τα σχετικά στοιχεία.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι ότι η Εθνική απέφυγε ένα αποτέλεσμα που θα την έφερνε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το 108-106 επί της Ισπανίας δεν έδωσε απλώς δύο βαθμούς: της ξανάδωσε το δικαίωμα να κρατά σε μεγάλο βαθμό την τύχη της στα δικά της χέρια.

Και πλέον τα πράγματα είναι αρκετά απλά: το ιδανικό σενάριο λέει 4/4 και απευθείας πρόκριση. Με 3/4, η πόρτα παραμένει ανοιχτή, αλλά η Ελλάδα θα χρειαστεί και βοήθεια από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

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