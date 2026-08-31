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31.08.2026 19:14

Ελλάδα – Ισπανία: Κρίσιμος αγώνας στο T-Center για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο μπάσκετ

31.08.2026 19:14
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Η Εθνική Ανδρών μπάσκετ υποδέχεται την Ισπανία στο Telekom Center Athens για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι η επιστροφή στις νίκες, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στη διοργάνωση του Κατάρ. 

Ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, δεν δίνει το “παρών”, καθώς στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός 12άδας, στην οποία επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Αναλυτικά οι 12 διαθέσιμοι παίκτες για σήμερα είναι οι, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ ΝτόρσεΪ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ομηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας.

Από ήττα προέρχεται και η Ισπανία, 95-89 στην Σαραγόσα από την Πορτογαλία, ωστόσο με 5-2 παραμένει επικεφαλής του ομίλου μαζί με την Ουκρανία. Ο προπονητής της ομάδας, Τσους Ματέο, θα έχει στη διάθεσή του τους εξής παίκτες: Άλβαρο Καρντένας (Βαλένθια), Μπάμπα Μίλερ (Κλίπερς), Σέρχιο Ντε Λαρέα (Μάβερικς), Χάιμε Πραντίγια (Ρεάλ), Μάριο Σεντ-Σουπερί (Βαλένθια), Νταρίο Μπριθουέλα (Μπαρτσελόνα), Αλμπέρτο Ντίαθ (Μάλαγα), Ούγκο Γκονζάλεθ (Σέλτικς), Γουίλι Ερνανγκόμεθ (Μάλαγα), Αντάι Μάρα (Θάντερ), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Παναθηναϊκός), Ζοέλ Πάρα (Μπαρτσελόνα).

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Βόιτσιεχ Λίτσκα (Πολωνία), Μάρτιν Βούλιτς (Κροατία) και Μίχαλ Προτς (Κροατία).

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