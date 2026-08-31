Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία για Patriot προς την Ουκρανία

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Πιέσεις προς την Ελλάδα και την Ισπανία ασκούν χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαθέσουν στην Ουκρανία πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα αεράμυνας Patriot, την ώρα που το Κίεβο δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντεινόμενη ρωσική αεροπορική δραστηριότητα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, τα σχετικά αιτήματα διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και η αγορά πυραύλων από τη Νορβηγία, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούσαν να παραδοθούν στην Ουκρανία.

Ευρωπαίος αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Bloomberg, ανέφερε ότι το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συναντήσεων των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιούνται την Τρίτη και την Τετάρτη στο Δουβλίνο. Στις συνομιλίες της Τετάρτης αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Ουκρανίας, της Βρετανίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και της Ελβετίας.

Η πίεση για ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις εκκλήσεις της προς τους συμμάχους για την ενίσχυση της αεράμυνάς της, προειδοποιώντας ότι τα διαθέσιμα αποθέματα εξαντλούνται και δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των ολοένα συχνότερων και ισχυρότερων ρωσικών επιθέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξασφάλιση επιπλέον πυραύλων για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι βρίσκονται ήδη σε υψηλή ζήτηση, μεταξύ άλλων λόγω των αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η Ελλάδα και η Ισπανία συγκαταλέγονται στις χώρες που διαθέτουν σημαντικά αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης Patriot μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Bloomberg, μέρος αυτών των αποθεμάτων πλησιάζει, ωστόσο, στο τέλος της προβλεπόμενης επιχειρησιακής διάρκειας ζωής του. Το ενδιαφέρον των συμμάχων αφορά κυρίως πυραύλους PAC-2 που βρίσκονται στα οπλοστάσια των δύο χωρών.

Η στάση της Ελλάδας

Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που απέστειλαν πυρομαχικά στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η Αθήνα έχει αντισταθεί στις πιέσεις για την παραχώρηση πυραύλων Patriot.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι χρειάζεται τα συγκεκριμένα μέσα για την κάλυψη των δικών της αμυντικών αναγκών, επικαλούμενη τη μακροχρόνια αντιπαράθεση με την Τουρκία, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η Αθήνα έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε απόφαση για αποδέσμευση κρίσιμων στοιχείων της ελληνικής αντιαεροπορικής άμυνας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας και τη διατήρηση επαρκούς αποτρεπτικής ικανότητας.

Από την πλευρά της, η Ισπανία ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι προτίθεται να διαθέσει στρατιωτική βοήθεια ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του 2026, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν και σε ποιον βαθμό θα μπορούσε να διαθέσει επιπλέον πυραύλους Patriot.

Το Bloomberg αναφέρει ακόμη ότι εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ αντίστοιχη ήταν και η στάση αξιωματούχου του ισπανικού υπουργείου Άμυνας.

Περιορισμένα τα διαθέσιμα αποθέματα

Η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας έχει αναδειχθεί σε ολοένα πιο επείγουσα προτεραιότητα για τους συμμάχους του Κιέβου, καθώς η Ρωσία εμφανίζεται να προετοιμάζεται για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, ενώ οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένουν σε αδιέξοδο.

Σε προηγούμενο δημοσίευμά του, το Bloomberg είχε αναφέρει ότι η Ουκρανία έχει λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέας χερσαίας επίθεσης με κατεύθυνση το Κίεβο.

Η εξασφάλιση επιπλέον πυραύλων Patriot, ωστόσο, αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα των συμμάχων είναι περιορισμένα και η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά.

Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, υποστηρίζουν ότι η περαιτέρω παραχώρηση συστημάτων ή πυραύλων Patriot θα μπορούσε να περιορίσει τη δική τους αμυντική ικανότητα και να δημιουργήσει κενά στην αντιαεροπορική τους προστασία.

Παράλληλα, τα αμερικανικά αποθέματα έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η παραγωγή νέων πυραύλων δεν μπορεί να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα. Οι χρόνοι κατασκευής και παράδοσης παραμένουν μεγάλοι, ενώ αντίστοιχες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην παραγωγή του ευρωπαϊκού συστήματος αεράμυνας SAMP/T.

Το πρόγραμμα PURL και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Παρά τις δυσκολίες, ορισμένα συστήματα αεράμυνας αναμένεται να φτάσουν στην Ουκρανία τους επόμενους μήνες μέσω του προγράμματος PURL. Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει σε συμμάχους του ΝΑΤΟ να χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών για λογαριασμό του Κιέβου.

Παράλληλα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν εάν θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να αξιοποιήσει μέρος του δανείου των 90 δισ. ευρώ που έχει εξασφαλίσει, προκειμένου να αγοράσει επιπλέον πυραύλους Patriot.

Ωστόσο, η πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνες όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Γαλλία και η Ιταλία επιθυμούν τα διαθέσιμα κονδύλια να κατευθυνθούν περισσότερο προς το ευρωπαϊκό σύστημα SAMP/T, ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Άλλες χώρες, αντίθετα, εκφράζουν επιφυλάξεις, καθώς θεωρούν ότι η επιλογή αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες καθυστερήσεις σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα ενισχύσεις στην αεράμυνά της.

Το ζήτημα αναμένεται να παραμείνει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα τις επόμενες ημέρες, με τα κράτη-μέλη της ΕΕ να καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης και προμήθειας νέων συστημάτων και πυραύλων για την Ουκρανία.

Η συζήτηση αναμένεται να κορυφωθεί με την ψηφοφορία των κρατών-μελών την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ της ανάγκης άμεσης στήριξης της Ουκρανίας και της διατήρησης επαρκών αποθεμάτων για τη δική τους άμυνα.

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