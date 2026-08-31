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31.08.2026 21:27

US Open: Με ανατροπή ο Τσιτσιπάς λύγισε τον Φις και πέρασε στον 2ο γύρο

31.08.2026 21:27
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Στον 2ο γύρο του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς επικράτησε για πρώτη φορά (έπειτα από 5 σερί ήττες) του 22χρονου Γάλλου, Αρτούρ Φις (Νο11 στον κόσμο) με 3-1 στο «Louis Armstrong Stadium», πραγματοποιώντας μία απίθανη ανατροπή στο δεύτερο σετ, που του έδωσε την ψυχολογία για να φτάσει στη νίκη. Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής, που συμμετέχει για 9η φορά στο US Open, θα αντιμετωπίσει τον Λόιντ Χάρις απ’ τη Νότια Αφρική.

Τα σετ: 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς έχασε τρεις φορές την ευκαιρία να κάνει μπρέικ στο πρώτο σερβίς του Φις, με τους δύο τενίστες να «κρατούν» ακολούθως το σερβίς τους εύκολα ή δύσκολα, ως το 4-5 του Γάλλου. Στο 10ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς δεν «τελείωσε» το γκέιμ όταν είχε την ευκαιρία για να ακολουθήσει μία τρομερή μάχη με τέσσερις σερί ισοπαλίες, μέχρι το λάθος του Έλληνα πρωταθλητή που έδωσε την ευκαιρία στον Φις να κάνει το μπρέικ και να πάρει το σετ με 4-6.

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς έκανε κάκιστη εκκίνηση με τον Φις να «κρατάει» το σερβίς του και να κάνει μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ. Στη συνέχεια ο Γάλλος πήγε στο 1-4 και στο 2-5 (με λαβ γκέιμ στο 7ο), όμως κάπου εκεί ξεκίνησε η μεγάλη αντεπίθεση του Τσιτσιπά και μία τρομερή ανατροπή!

Πήρε τα δύο δικά του γκέιμ, έκανε μπρέικ στο 9ο γκέιμ με ένα φοβερό γουίνερ και ισοφάρισε αμέσως μετά σε 5-5. Στο 11ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς έχασε ξανά την «στιγμή» του για να κάνει ένα νέο μπρέικ, πήρε στη συνέχεια το δικό σου σερβίς και το σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ.

Εκεί ο Φις πήρε τον πρώτο πόντο, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το μίνι μπρέικ, προηγήθηκε με 3-1 και 4-2 κι με νέο σερί «έκλεισε» το σετ 7-3 στο τάι-μπρέικ με ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Με την ψυχολογία στα… ύψη μετά την ανατροπή, ο Τσιτσιπάς κυριάρχησε στο τρίτο σετ. Μετά το αρχικό 1-1 (με εκατέρωθεν μπρέικ), ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε μπρέικ στο 4ο και στο 6ο γκέιμ, έφερε το παιχνίδι στα δικά του «μέτρα» και κρατώντας το σερβίς του «έκλεισε» το σετ με το εντυπωσιακό 6-1, αναγκάζοντας τον Φις να… ξεσπάσει στη ρακέτα του, μετά από έναν χαμένο πόντο.

Στο τέταρτο σετ, ο Έλληνας άσος ξεκίνησε με άλλο μπρέικ, όμως ο Φις «απάντησε» στο αμέσως επόμενο γκέιμ, ενώ έκανε και το 1-2 στο δικό του σερβίς. Ο Τσιτσιπάς έκανε ξανά μπρέικ στο 5ο γκέιμ (3-2), έκανε το 4-2 και το 5-3 και «καθάρισε» το ματς ξανά μέσα απ’ το δικό του σερβίς με άσσο, κάνοντας το 6-4 και το 3-1 στα σετ.

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