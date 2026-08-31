Αλεχάντρο Μπετανκούρ: Ο επίδοξος «αντιβασιλέας» του Τραμπ στη Βενεζουέλα

Takeaways by to pontiki AI Ο Βενεζουελάνος επιχειρηματίας Αλεχάντρο Μπετανκούρ αναδείχθηκε σε κεντρικό εταίρο της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διαχείριση αποθεμάτων αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Η εταιρεία του, North American Blue Energy Partners, ανέλαβε τον έλεγχο σημαντικού μέρους των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, με στόχο την αναζωογόνηση του ενεργειακού τομέα.

Ο Μπετανκούρ, ο οποίος αντιμετώπισε στο παρελθόν έρευνες για ξέπλυμα χρήματος και περιορισμούς εξόδου από το Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρείται αμφιλεγόμενη προσωπικότητα με διασυνδέσεις στην πολιτική ηγεσία.

Παρά τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τη δράση του, η αμερικανική πλευρά ποντάρει στην ικανότητά του να διαχειρίζεται περίπλοκα ζητήματα εφοδιαστικής και κεφαλαίων στην περιοχή.

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Ποιος είναι ο Αλεχάντρο Μπετανκούρ, ο Βενεζουελάνος επιχειρηματίας που αποτελεί κεντρικό πρόσωπο της συμφωνίας για τα αποθέματα αργού πετρελαίου ύψους 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών που υπέγραψαν ΗΠΑ και Βενεζουέλα;

Στο ερώτημα αυτό επιχειρούν να απαντήσουν οι Financial Times, σε δημοσίευμά τους για τον επιχειρηματία.

Alejandro Betancourt: the man who would be Trump’s ‘viceroy’ in Venezuela https://t.co/AButNYioDr — Financial Times (@FT) August 31, 2026

Μέχρι τον Μάιο αυτού του έτους, ο Βενεζουελάνος επιχειρηματίας Αλεχάντρο Μπετανκούρ δεν μπορούσε νομικά να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αντιμετώπιζε αίτημα έκδοσής του από την Ελβετία στο πλαίσιο έρευνας για πιθανό ξέπλυμα χρήματος.

Λίγο περισσότερο από τρεις μήνες αργότερα, ο Μπετανκούρ είναι επιχειρηματικός εταίρος της αμερικανικής κυβέρνησης σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη συμφωνία, την οποία η Ουάσιγκτον ελπίζει ότι θα αναζωογονήσει την προβληματική πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας.

Μαζί με την κυβέρνηση Τραμπ, η εταιρεία του Μπετανκούρ, North American Blue Energy Partners (NABEP), η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία στη Βενεζουέλα, αναλαμβάνει τον έλεγχο αυτού που οι ΗΠΑ λένε ότι είναι περισσότερα από 65 δισ. βαρέλια των αποθεμάτων της χώρας. Με το απαράμιλλο ύφος του, ο Τραμπ το περιέγραψε ως «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία».

Η δραματική αλλαγή στην τύχη του Μπετανκούρ υπογραμμίζει τον ιλιγγιώδη χαρακτήρα της σχέσης που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα από την επιδρομή του Ιανουαρίου, κατά την οποία συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος πλέον αναμένει τη δίκη του στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, τις οποίες αρνείται.

Παρότι η Ουάσιγκτον θεωρούσε επί μακρόν τον Μαδούρο έναν διεφθαρμένο σοσιαλιστή δικτάτορα που είχε καταστρέψει την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται πλέον στενά με την αντιπρόεδρό του, Ντέλσι Ροντρίγκες, για να επανεκκινήσει την οικονομία.

Στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, ο Μπετανκούρ θαυμάζεται για την ικανότητά του και ταυτόχρονα μισείται ως κυνικός καιροσκόπος. Σύμφωνα με έναν Βενεζουελάνο παράγοντα της πετρελαϊκής βιομηχανίας που γνωρίζει τη συμφωνία: «Η Ντέλσι Ροντρίγκες και η αμερικανική κυβέρνηση βλέπουν έναν τύπο που έχει λύσει ξανά και ξανά προβλήματα κεφαλαίων και εφοδιαστικής».

Ο Θορ Χάλβορσεν, ο γεννημένος στη Βενεζουέλα ακτιβιστής, μακροχρόνιος επικριτής του Μπετανκούρ και επικεφαλής του Human Rights Foundation, που εδρεύει στις ΗΠΑ, είναι λιγότερο κολακευτικός. «Είναι ένα κάθαρμα που εμφανίζεται μόνο μία φορά σε κάθε γενιά», δήλωσε ο Χάλβορσεν.

Ο… Bolichico της Βενεζουέλας

Στη Βενεζουέλα, ο 46χρονος Μπετανκούρ είναι γνωστός ως Bolichico, ο όρος για την τάξη των πολιτικά διασυνδεδεμένων επιχειρηματιών που έγιναν απίστευτα πλούσιοι μετά την έναρξη της λεγόμενης «Μπολιβαριανής Επανάστασης» από τον εκλιπόντα Ούγκο Τσάβες το 1999, ακόμη και καθώς ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η ExxonMobil και η ConocoPhillips, έχαναν περιουσιακά στοιχεία μέσω απαλλοτριώσεων.

«Είναι ένας ικανός χειριστής και άνθρωπος χωρίς ενδοιασμούς», δήλωσε ο Βενεζουελάνος δημοσιογράφος Σέσαρ Μπατίς, ο οποίος έχει ερευνήσει τον Μπετανκούρ. «Έχει διχάσει σχεδόν όλες τις απόψεις, ακόμη και μέσα στην ίδια του την οικογένεια και κατά καιρούς μέσα στην κυβέρνηση, καθώς ο ίδιος και άλλοι Bolichicos αποκτούσαν δύναμη».

Γεννημένος σε πλούσια οικογένεια, ο Μπετανκούρ έχει μεταξύ των προγόνων του έναν πρώην πρόεδρο και τον δημιουργό του εμβολίου κατά της λέπρας. Φοίτησε στο αριστοκρατικό Colegio Cumbres στο Καράκας, από όπου έχουν αποφοιτήσει αρκετοί Bolichicos, προτού μετακομίσει στη Βοστώνη για να σπουδάσει οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων στο Suffolk University.

Ο Μπετανκούρ δημιούργησε την περιουσία του στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της Βενεζουέλας, με μία από τις εταιρείες του, τη Derwick Associates, να κερδίζει, από το 2009 έως το 2011, κρατικές συμβάσεις χωρίς διαγωνισμό για την κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, μετά από μια ξηρασία που παρέλυσε τα υδροηλεκτρικά φράγματα τα οποία τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η Derwick κατηγορήθηκε από την οργάνωση κατά της διαφθοράς Transparencia Venezuela και από κοινοβουλευτική επιτροπή που ελεγχόταν από την αντιπολίτευση το 2017 ότι διόγκωνε τις τιμές των εξαρτημάτων, ενώ ξεχωριστές αναλύσεις διαπίστωσαν προσαυξήσεις 138% και 173% στις συμβάσεις της για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Καμία από τις δύο έρευνες δεν οδήγησε σε επίσημες κατηγορίες και η Derwick αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι «ευθυγραμμιζόταν με τις διεθνείς τιμές».

«Ο κόσμος εξακολουθεί να ζει με διακοπές ρεύματος στη Βενεζουέλα και αυτοί οι τύποι έβγαλαν ένα καλό κομμάτι χρημάτων», δήλωσε ο Χοσέ Αγκιλάρ, Βενεζουελάνος σύμβουλος ενέργειας και σύμβουλος της αντιπολίτευσης, ο οποίος έχει ερευνήσει τις πρώτες συμφωνίες του Μπετανκούρ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Όταν οι διακοπές ρεύματος βύθισαν τη Βενεζουέλα στο σκοτάδι τον Μάρτιο του 2019, οι επικριτές επέστησαν την προσοχή στην έπαυλη του Μπετανκούρ στη φυλλώδη συνοικία Country Club του Καράκας, όπου τα φώτα παρέμεναν αναμμένα. Τα φίλτρα της πισίνας βούιζαν, έξι κλιματιστικά λειτουργούσαν και ένας ηλεκτρικός φράχτης έτριζε πάνω από τους τοίχους.

«Ήταν σαν ένα σόου του Λας Βέγκας που περίμενε τον Έλβις», είπε τότε ένας γείτονας. «Ολόκληρη η χώρα είχε καταρρεύσει, αλλά αυτό το μέρος ήταν φωταγωγημένο».

Αυτή η αμφιλεγόμενη φήμη έχει ακολουθήσει τον Μπετανκούρ και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Ισπανία, όπου είναι ο βασικός μέτοχος της μάρκας γυαλιών ηλίου Hawkers. Εκεί, διαδηλωτές από τη βενεζουελάνικη διασπορά έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια διαμαρτυρίες έξω από καταστήματα στη Μαδρίτη, κατηγορώντας τους πελάτες ότι χρηματοδοτούν τη δικτατορία στο Καράκας.

Οι εταιρείες του έχουν επίσης αντιμετωπίσει έρευνες στην Ισπανία και την Ελβετία σχετικά με καταγγελίες για υπεξαίρεση και απάτη σε νομισματικές συναλλαγές, αν και οι δικηγόροι του επί μακρόν αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και υποστηρίζουν ότι η περιουσία του είναι νόμιμη.

Η απαγόρευση να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και οι έρευνες σε βάρος του

Αφού ο Μπετανκούρ εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές αυτής της δεκαετίας, οι Ελβετοί εισαγγελείς υπέβαλαν αίτημα έκδοσής του το 2025, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί ξεπλύματος χρήματος. Για αρκετούς μήνες του απαγορευόταν να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και, σε δικαστικά έγγραφα, δήλωσε δύο διευθύνσεις αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών — μία στο Τσέλσι και μία στα όρια των Cotswolds. Τον Μάιο, οι Ελβετοί απέσυραν το αίτημα έκδοσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων η τότε υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και ο τότε αναπληρωτής της Τοντ Μπλανς, τηλεφώνησαν σε Ελβετούς εισαγγελείς νωρίτερα φέτος σχετικά με την έρευνα για τον Μπετανκούρ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Η εισαγγελία της Ζυρίχης δήλωσε ότι το αίτημα έκδοσης είχε αποσυρθεί λόγω «συγκεκριμένων πτυχών» του βρετανικού δικαίου. Ανέφερε ότι «η ποινική διαδικασία κατά του κατηγορουμένου παραμένει ανεπηρέαστη και θα συνεχιστεί».

«Ο κ. Μπετανκούρ δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για έγκλημα σε καμία δικαιοδοσία», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η γενική νομική σύμβουλος της NABEP, Σάρα Σουρακί. «Είναι αφοσιωμένος στην εξυπηρέτηση του λαού της Βενεζουέλας, προωθώντας την οικονομική αναζωογόνηση της χώρας και, όταν είναι χρήσιμο και ενδεδειγμένο, ενεργώντας ως διαμεσολαβητής μεταξύ της κυβέρνησής της και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η NABEP, με έδρα τα Μπαρμπάντος, ανακοίνωσε τον διορισμό της Σουρακί ως γενικής νομικής συμβούλου την περασμένη εβδομάδα. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής του τμήματος απάτης, δωροδοκίας και διαφθοράς στη βρετανική Serious Fraud Office.

Όσοι γνωρίζουν τον Μπετανκούρ λένε ότι είναι ένας πανούργος παράγοντας στον αδυσώπητο πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, όπου οι γραμμές μεταξύ πολιτικής και επιχειρήσεων είναι συχνά θολές ή ανύπαρκτες. Επεκτάθηκε στην πετρελαϊκή βιομηχανία το 2011, εξασφαλίζοντας μια συμφωνία για την απόκτηση μεριδίου στην κοινοπραξία Petrozamora, η οποία συνδεόταν με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA.

«Είναι πολύ αλαζόνας, αλλά ταυτόχρονα καλός άνθρωπος της πετρελαϊκής αγοράς, ο οποίος κάνει την έρευνά του και γνωρίζει τις λεπτομέρειες της επιχείρησης», δήλωσε ένας επιχειρηματίας που γνωρίζει τον Μπετανκούρ εδώ και δεκαετίες. «Όταν οι μεγάλες πετρελαϊκές πηγαίνουν στην PDVSA, είναι αυτός που διαπραγματεύεται από την πλευρά της PDVSA στο τραπέζι».

Ο Μπετανκούρ απομακρύνθηκε από την Petrozamora το 2022, κατά τη διάρκεια μιας μάχης εξουσίας με τον πρώην υπουργό Υδρογονανθράκων Τάρεκ Ελ Αϊσάμι, αλλά ανέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας το 2024, λίγο μετά τη σύλληψη του Ελ Αϊσάμι στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη διαφθορά στην PDVSA. Η παραγωγή στο κοίτασμα αυξήθηκε τότε από 20.000 βαρέλια την ημέρα σε 200.000 βαρέλια ημερησίως, γεγονός που τελικά προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον.

Η σχέση με την Ντέλσι Ροντρίγκες

Παράγοντες της πετρελαϊκής βιομηχανίας ανέφεραν ότι το 2024 ο Μπετανκούρ κέρδισε την εμπιστοσύνη της σημερινής προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία τότε ήταν αντιπρόεδρος του Μαδούρο και είχε συγκεντρώσει τεράστια εξουσία η ίδια, κλείνοντας συμφωνίες με μεγάλες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Chevron, η οποία έλαβε άδεια εξαίρεσης από τις κυρώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Τζο Μπάιντεν.

«Μπορεί να κουβαλά το παρελθόν του Bolichico, αλλά πρόκειται για έναν άνθρωπο που πήρε μια εταιρεία της Βενεζουέλας από το μηδέν και την έκανε σημαντικό παράγοντα σε μια χώρα με τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα στον κόσμο», δήλωσε ο Βενεζουελάνος παράγοντας της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Ο Μπετανκούρ διατηρούσε παλαιότερα στενές σχέσεις με τον Χάρι Σάρτζεντ Γ΄ — έναν μεγιστάνα της ενέργειας από τη Φλόριντα και Ρεπουμπλικανό δωρητή, ο οποίος επί χρόνια ασκούσε πιέσεις για τη βελτίωση των σχέσεων με τη Βενεζουέλα και ο οποίος ίδρυσε από κοινού τη NABEP με τον Μπετανκούρ τον Απρίλιο του 2024. Ένας συνεργάτης του Μπετανκούρ δήλωσε ότι ο Σάρτζεντ βοήθησε να τραβήξει την προσοχή του Τραμπ στον Μπετανκούρ νωρίτερα φέτος.

Ο Μπετανκούρ, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τη NABEP για να ανακτήσει τα δικαιώματα στην κοινοπραξία Petrozamora κατά τη διαμάχη του με τον Ελ Αϊσάμι, παρέμεινε στον έλεγχο της εταιρείας μετά την αποχώρηση του Σάρτζεντ. «Όταν προέκυψε αυτή η συμφωνία με τον Τραμπ, ήταν εκεί για να αρπάξει την ευκαιρία», δήλωσε ο συνεργάτης.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το είδος της σχέσης που θα δημιουργήσει ο Μπετανκούρ με τις ΗΠΑ. Απογοητευμένη από τον αργό ρυθμό των επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει ότι ο Μπετανκούρ θα μπορέσει να ανατρέψει τα δεδομένα.

Ένα πρόσωπο που ενημερώθηκε για τη νέα δομή δήλωσε ότι η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει μια «μίνι-PDVSA», η οποία θα κινηθεί γρήγορα για να παραχωρήσει άδειες εκμετάλλευσης σε ορισμένα από τα 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα που ελέγχει πλέον, σε εδραιωμένες ενεργειακές εταιρείες. Οι επενδυτές θα προσελκύονταν τόσο από την τοπική γνώση και τις διασυνδέσεις του Μπετανκούρ όσο και από τις οικονομικές εγγυήσεις που θα παρείχε το Πεντάγωνο.

Ωστόσο, ένας άλλος διευθυντής πετρελαϊκής εταιρείας με εμπειρία στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι ο Μπετανκούρ ενδέχεται να ενθαρρυνθεί να διεκδικήσει εξέχοντα ρόλο για την εταιρεία του σε ορισμένα από τα έργα, κάτι που θα μπορούσε να αποθαρρύνει πιθανούς επενδυτές.

Οι αντιδράσεις για την επιστροφή του στο προσκήνιο

Η επιστροφή του Μπετανκούρ στο προσκήνιο στη Βενεζουέλα προκαλεί δυσφορία σε μέλη της αντιπολίτευσης της διασποράς.

«Πιέσαμε πολύ σκληρά για να οδηγηθεί ο Μπετανκούρ ενώπιον της δικαιοσύνης, επειδή θεωρείται μέρος του προβλήματος της διαφθοράς και της κατάρρευσης των υποδομών στη Βενεζουέλα», δήλωσε η Βανέσα Νόιμαν, επιχειρηματίας στον τομέα της άμυνας και πρώην απεσταλμένη της αντιπολίτευσης στο Λονδίνο. «Ενώ κατανοώ την αμερικανική οπτική σχετικά με το friendshoring, η επιλογή του εταίρου προκαλεί έκπληξη».

Παρά τη διαμάχη γύρω από τον Μπετανκούρ, η επιρροή του στις υποθέσεις της Βενεζουέλας φαίνεται πλέον να είναι συνδεδεμένη με την εμπλοκή της κυβέρνησης Τραμπ στη χώρα.

Όπως το έθεσε την Κυριακή ένας διευθυντής πετρελαϊκής εταιρείας με έδρα το Καράκας, καθώς η βιομηχανία προσπαθούσε να διαχειριστεί τη μεταβαλλόμενη ισορροπία δυνάμεων: «Ο Μπετανκούρ πρόκειται να γίνει ο νέος αντιβασιλέας του πετρελαίου σε αυτό το ημισφαίριο».

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