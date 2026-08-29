Τραμπ: «Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία» με τη Βενεζουέλα – Έλεγχος σε 65 δισ. βαρέλια

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Μια συμφωνία-μαμούθ με τη Βενεζουέλα, η οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ δίνει στις ΗΠΑ πλειοψηφικό έλεγχο σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια επιβεβαιωμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων, ανακοίνωσε την Παρασκευή (28/8) ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντάς την «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία».

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σε συνεργασία με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφάλισαν «πλειοψηφικό έλεγχο» σε περισσότερα από 65 δισ. βαρέλια επιβεβαιωμένων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας, χωρίς, όπως υποστήριξε, κανένα κόστος για τους Αμερικανούς φορολογουμένους.

«Θα υπερδιπλασιάσει τα αμερικανικά αποθέματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η «ιστορική», όπως τη χαρακτήρισε, συναλλαγή θα «υπερδιπλασιάσει» τα πετρελαϊκά αποθέματα των ΗΠΑ, θα αυξήσει σημαντικά την προσφορά και θα οδηγήσει σε αισθητή μείωση των τιμών των καυσίμων για τους Αμερικανούς, τόσο άμεσα όσο και σε βάθος χρόνου.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε από την πλευρά του ότι η συμφωνία αναμένεται να προσελκύσει σχεδόν 100 δισ. δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της οικονομίας της Βενεζουέλας.

Οι λεπτομέρειες, πάντως, παραμένουν περιορισμένες. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής ποια ακριβώς κοιτάσματα αφορά η συμφωνία, ποιες ιδιωτικές εταιρείες συμμετέχουν ούτε ποιο θα είναι το μοντέλο εκμετάλλευσής τους. Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Βενεζουέλας δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα του Associated Press για σχόλιο.

Ρουμπιο: Η συμφωνία θα προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις 100 δισ. δολαρίων

Η πετρελαϊκή συμφωνία η οποία κλείστηκε ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας θα έχει αποτέλεσμα να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Για τον λαό της Βενεζουέλας, η συμφωνία αυτή θα προσελκύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα ευνοήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας» της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρούμπιο μέσω X.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας επιβεβαιώνει την «ιστορική» πετρελαϊκή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή την υπογραφή «ιστορικής» συμφωνίας με τις ΗΠΑ, τονίζοντας πως «ευχαριστεί θερμά» τον αμερικανό ομόλογό της Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν εννιά μήνες μετά την στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προκατόχου της Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Η Βενεζουέλα ανακοινώνει ιστορική συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αναζωογόνηση του έθνους μας», αναφέρει κείμενο που δημοσιοποίησε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως προβλέπει την «ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων», που περιέχουν δυνητικά ως και «65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», και θα έχει αποτέλεσμα «επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων» στη χώρα και «φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος».

Τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα στον κόσμο

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 17% των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Παρά τον τεράστιο αυτό ενεργειακό πλούτο, η χώρα παράγει σήμερα περίπου το 1% του παγκόσμιου πετρελαίου, καθώς οι ενεργειακές υποδομές της έχουν υποστεί σοβαρή φθορά έπειτα από χρόνια υποεπένδυσης και οικονομικής κρίσης.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1982 τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ

Η ανακοίνωση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί δραματικά.

Τα αποθέματα του Strategic Petroleum Reserve υποχώρησαν στα 289,7 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Αυγούστου, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 1982. Η πτώση συνδέεται με τις έκτακτες αποδεσμεύσεις πετρελαίου που πραγματοποιεί η Ουάσινγκτον προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ βρίσκεται παράλληλα αντιμέτωπος με πιέσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, με τη μέση τιμή της βενζίνης να διαμορφώνεται την Παρασκευή περίπου στα 4,09 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι 3,21 δολαρίων την ίδια περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο

Η νέα συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για την επανεκκίνηση της εκμετάλλευσης των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο συνελήφθη στις 3 Ιανουαρίου 2026 κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αντιμετωπίσει ομοσπονδιακές κατηγορίες για ναρκωτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή του, ο Τραμπ είχε καλέσει κορυφαία στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών στον Λευκό Οίκο, ζητώντας τους να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα και να επενδύσουν στην αποκατάσταση και ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Οι εταιρείες είχαν εμφανιστεί επιφυλακτικές, με τον επικεφαλής της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, να χαρακτηρίζει τότε τη Βενεζουέλα «μη επενδύσιμη».

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