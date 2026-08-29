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ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 13:52
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ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μαριάννα Καββαδά ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΒΒΑΔΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2453
27/08/2026
29.08.2026 07:28

Κάθε σταγόνα τέχνης μετράει

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2453
27/08/2026
29.08.2026 07:28
View of Karystos

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Στην καρδιά της Καρύστου, η γκαλερί Αλχημεία (Alchemist) έχει εξελιχθεί σε έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας, συνάντησης και καλλιτεχνικής έκφρασης. Εδώ και δύο χρόνια η Νανέτ και ο Σιμόν υπηρετούν με συνέπεια το όραμά τους: Να κρατούν την πόρτα της γκαλερί ανοιχτή σε όλους τους κατοίκους, επισκέπτες, μαθητές τέχνης, καθώς και τον καθένα που αναζητά έμπνευση ή απλώς θέλει να γνωρίσει τον κόσμο της τέχνης.

Η Αλχημεία είναι ένας φιλόξενος εκθεσιακός χώρος, ένας τόπος διαλόγου, όπου διαφορετικές κοινότητες συναντιούνται. Η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία βρίσκει πρόσφορο έδαφος για ν’ ανθίσει, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτιστικής ταυτότητας για την Κάρυστο και την ευρύτερη περιοχή.

Αυτή την περίοδο φιλοξενεί την ομαδική έκθεση ΥΔΩΡ, στην οποία συμμετέχουν 22 καλλιτέχνες, προσεγγίζοντας το νερό μέσα από τη δική τους προσωπική ματιά. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι απέδειξε έμπρακτα πως η τέχνη μπορεί να γεφυρώσει διαφορές εθνικότητας, ηλικίας και εμπειρίας. Μπροστά στα έργα, όλοι οι διαχωρισμοί υποχωρούν και αυτό που κυριαρχεί είναι η κοινή ανθρώπινη ανάγκη για έκφραση.

Τα εγκαίνια της έκθεσης, την 1η Αυγούστου 2026, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, με πλήθος επισκεπτών να κατακλύζει τόσο τον εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό χώρο της γκαλερί. Καλλιτέχνης και κοινό γιόρταζαν μαζί τη δημιουργικότητα, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες όψεις του νερού. Μέσα από διαφορετικές τεχνικές, υλικότητες, φόρμες και κλίμακες, το νερό αποκαλύφθηκε άλλοτε ως δύναμη, άλλοτε ως μνήμη, άλλοτε ως συναίσθημα και άλλοτε ως στοιχείο ζωής: Ιδιότητες που όλοι αναγνωρίζουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά σπάνια έχουμε την ευκαιρία να δούμε μέσα από το καλλιτεχνικό βλέμμα.

Η έκθεση ΥΔΩΡ μας υπενθυμίζει ότι το νερό είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια φυσική ή χημική ουσία. Είναι ο κοινός μας τόπος, η φύση που μας περιβάλλει, οι καταρράκτες, τα ποτάμια και οι ακτές μας. Είναι αυτό που χαρίζει ζωή στους κήπους, φιλοξενεί τα πουλιά, διαμορφώνει τα τοπία και, για όλους εμάς, ταυτίζεται με την ομορφιά του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 30.08.2026 13:48
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