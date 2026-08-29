Video-σοκ από το Νεπάλ: Άντρες έκλεβαν κοσμήματα από νεκρούς της φονικής πλημμύρας

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Οργή έχει προκαλέσει στο Νεπάλ ένα σοκαριστικό βίντεο, στο οποίο δύο άνδρες φέρονται να κλέβουν κοσμήματα από τη σορό γυναίκας που έχασε τη ζωή της στις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα.

Οι αρχές συνέλαβαν την Πέμπτη τον 25χρονο Μαντάν Γκुरούνγκ και τον 38χρονο Ουμές Τσαουντάρι, λίγες ώρες αφότου το βίντεο με τις πράξεις τους άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η γυναίκα είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και η σορός της είχε καταλήξει στον ποταμό Ναραγιάνι. Στις εικόνες που δημοσιοποίησε η αστυνομία του Νεπάλ, οι δύο άνδρες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν ξύλα για να φέρουν το σώμα της προς την όχθη. Στη συνέχεια ο ένας από αυτούς την τραβάει από τα μαλλιά για να την φέρει προς το μέρος της για να της αφαιρέσει τα σκουλαρίκια.

🇳🇵 2 men have been arrested after viral video showed them allegedly stealing a gold earring from the body of a victim swept away in Nepal’s catastrophic floods.



Police identified the suspects as Madan Gurung, 25, and Umesh Chaudhary, 38, after reviewing the footage, which shows… — NewsForce (@Newsforce) August 27, 2026

Στη συνέχεια, ένας από αυτούς φαίνεται να πλησιάζει τη σορό και να αφαιρεί τα σκουλαρίκια από τα αυτιά της γυναίκας.

Το περιστατικό καταγράφηκε από αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ανάρτησε το βίντεο στα social media. Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και κινητοποίησαν τις αρχές, οι οποίες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο άνδρες και να τους εντοπίσουν σε σταθμό λεωφορείων στην Μπαρατπούρ.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη σαφές ποιες κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τσιτουάν, Ραμεσβάρ Παντέλ, ξεκαθάρισε ότι οι αρχές δεν πρόκειται να ανεχθούν περιστατικά λεηλασίας και κλοπής σε βάρος ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφή.

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