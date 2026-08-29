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Η καρδιά του καλοκαιριού χτύπησε δυνατά και χθες… όμως ήδη από το βράδυ το μελτέμι επενέβη και δρόσισε την βραδιά της πανσέληνου! Οι τυχεροί που επέλεξαν αυτές τις μέρες να χαρούν τις διακοπές τους σε κάποιο νησί απολαμβάνουν την ευεργετική δροσιά της θάλασσας και του μελτεμιού. Βέβαια, σήμερα αναμένεται αισθητή πτώση του υδραργύρου σε ολόκληρη τη χώρα, αν και πρόσκαιρα.

Για σήμερα λοιπόν, Σάββατο, ηλιοφάνεια περιμένουμε σχεδόν σε όλη την επικράτεια! Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος και άκρως καλοκαιρινός, ενώ κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα συννεφιάσει στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποιες μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και κατά μήκος της Πίνδου. Αντίθετα, στη νησιωτική χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Καρπάθιο πέλαγος θα φτάσουν τα 8 μποφόρ — γι’ αυτό η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τίθενται σε κατάσταση συναγερμού για κίνδυνο πυρκαγιάς για ακόμα μία μέρα. Παράλληλα, στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιάδες έως 5 μποφόρ.

Ο υδράργυρος σημειώνει πτώση, φτάνοντας τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στην Αιτωλοακαρνανία, την Ήπειρο και το εσωτερικό της Θεσσαλίας. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα και το Ιόνιο το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο οι συνθήκες θα διατηρηθούν ακόμα πιο δροσερές.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με τον ήλιο να κυριαρχεί. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά και νότια του νομού με βοριάδες έως 5 μποφόρ, βάζοντας το λεκανοπέδιο σε καθεστώς πολύ υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιές. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της πόλης, την ώρα που αισθητά πιο δροσερές θα είναι οι συνθήκες στα ανατολικά και νότια παράκτια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με σχετική συννεφιά, αλλά αργότερα ο καιρός θα καταστεί αίθριος, με μικρή πιθανότητα για τοπικές ψιχάλες προς το βράδυ. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν νοτιάδες έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου περιμετρικά του κόλπου και τους 33 βαθμούς στο εσωτερικό του νομού.

Συνεπώς, σήμερα παίρνουμε μια σημαντική ανάσα δροσιάς. Την Κυριακή η ζέστη εντείνεται ελαφρώς και το μελτέμι επιμένει, όμως η συνέχεια προβλέπεται απολύτως γνώριμη για την εποχή, με ιδανικές συνθήκες τόσο για όσους ταξιδεύουν όσο και για όσους έχουν ήδη επιστρέψει στη βάση τους!

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