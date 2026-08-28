Τουρκία: Επαναφέρει θέμα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο με αφορμή το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο

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Ζήτημα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο επαναφέρει η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος, αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες.

Η νέα τουρκική αντίδραση έρχεται μετά τις ενστάσεις της Άγκυρας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και σε μία περίοδο κατά την οποία έχουν αυξηθεί οι προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο, με παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Αυτή τη φορά, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στρέφεται κατά του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η αναφορά σε «γεωγραφικούς σχηματισμούς»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντσού Κετσελί, επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, επαναφέροντας ευθέως την πάγια τουρκική θέση περί αμφισβητούμενης κυριαρχίας σε τμήματα του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι το ελληνικό σχέδιο αφορά και το ζήτημα των «γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών», διατύπωση με την οποία η Άγκυρα επαναφέρει τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών».

Παράλληλα, ο Τούρκος αξιωματούχος καλεί την Ελλάδα να υιοθετήσει, στο συγκεκριμένο ζήτημα, προσέγγιση που, όπως αναφέρει, θα συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών του 2023 περί Φιλίας και Καλής Γειτονίας.

Yunanistan Tarafından İlan Edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi Hakkında:



Yunanistan tarafından Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde bugün (28 Ağustos) ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) August 28, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση του Οντσού Κετσελί

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει:

«Σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα:

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, που ανακοινώθηκε σήμερα (28 Αυγούστου) από την Ελλάδα κατά τρόπο που καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Με αυτή την ευκαιρία, ως Τουρκία, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι διατηρούμε τη στάση μας ως προς το ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών του 2023 περί Φιλίας και Καλής Γειτονίας, και ότι είμαστε πάντα έτοιμοι για συνεργασία με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους».

Η ελληνική απάντηση στις τουρκικές αμφισβητήσεις

Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις και απαντά ότι οι αντιδράσεις της Άγκυρας είναι αποτέλεσμα της πιο ενεργητικής στάσης που ακολουθεί πλέον η Ελλάδα στο πεδίο της προάσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει καταστήσει σαφές ότι η ελληνική πλευρά «δεν παρακολουθεί, αλλά ενεργεί», συνδέοντας ευθέως την κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Αθήνα.

Για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η θεσμοθέτησή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν δεσμεύει την Ελλάδα. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ενώ η Αθήνα προαναγγέλλει και νέες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι οι επίμαχες τουρκικές συντεταγμένες βρίσκονται εκτός χωρικών υδάτων αλλά εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

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