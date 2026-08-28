Χειροπέδες σε ψυχολόγο στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών – Γνωστή τραγουδίστρια στο πελατολόγιό του

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Τρία άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής της ΓΑΔΑ, για υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, μεταξύ αυτών και ένας ψυχολόγος που είχε ρόλο στην παρασκευή και διακίνηση των ουσιών και που είχε στο πελατολόγιό του γνωστή τραγουδίστρια.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται από τις Αρχές, καθώς και 18 άτομα των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης κατά των Ναρκωτικών.

Από την περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση ενός 41χρονου, ο οποίος τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026 φέρεται να ασχολούνταν με την προμήθεια, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ο ένας από τους συλληφθέντες είναι ψυχολόγος ο οποίος κατά το κατηγορητήριο εκμεταλλευόταν την επιστημονική του κατάρτιση για τη σύνθεση και παραγωγή των ουσιών, ενώ ο συνεργός του είχε αναλάβει τον ρόλο του διανομέα, εκτελώντας χρέη «ντελίβερι» για την παράδοση των δόσεων στους ενδιαφερόμενους.

Η «καβάτζα» στο Χαϊδάρι και οι παραδόσεις με δέματα

Ο 41χρονος φέρεται να προμηθευόταν και να διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες, μεταξύ των οποίων MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών.

Τις τελευταίες, κατά την Αστυνομία, τις προμηθευόταν από ψυχολόγο.

Ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών φέρεται να χρησιμοποιούσε την κατοικία του σε περιοχή του Χαϊδαρίου, η οποία λειτουργούσε ως «καβάτζα».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην επεξεργασία των ναρκωτικών ουσιών.

Οι αγοραπωλησίες φέρεται να πραγματοποιούνταν είτε μέσα στην κατοικία του είτε σε κοντινά σημεία, στα οποία μετέβαινε με όχημα ιδιοκτησίας του.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι γίνονταν παραδόσεις ουσιών μέσω μεταφορικής εταιρείας, μέσα σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος φέρεται να είχε δημιουργήσει σταθερό πελατολόγιο και να λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του από τις Αρχές.

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούσε τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», καθώς και κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό στις επικοινωνίες του.

Γνωστή τραγουδίστρια στο πελατολόγιο του κυκλώματος

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που φέρονται να περιλαμβάνονταν στο πελατολόγιο του κυκλώματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Star, ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προμηθευόταν συστηματικά κοκαΐνη και άλλες ουσίες από το συγκεκριμένο δίκτυο.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, 27 Αυγούστου 2026, σε περιοχή της Αττικής, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -2- άτομα, τα οποία αναζητούνται, καθώς και -18- μη ταυτοποιημένα άτομα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης κατά των Ναρκωτικών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι 41χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, προμηθεύονταν και διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, τις οποίες προμηθευόταν από ψυχολόγο.

Για την αποθήκευση των ουσιών, ο 41χρονος χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» την οικία του, σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών.

Επιπλέον, οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν στην οικία του ή σε κοντινά σημεία, στα οποία ο 41χρονος μετέβαινε χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος διέθετε σταθερό πελατολόγιο, ενώ λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, διαθέτοντας τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό.

Όπως προέκυψε, από τις αρχές Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2026, ο 41χρονος προέβη συνολικά σε -90- αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι του ποσού των -3.800- ευρώ.

Μεσημβρινές ώρες χθες, ο 41χρονος και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, ενώ από τις σωματικές έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, -445- ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη 45χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-834,9- γραμμάρια κάνναβης,

-131,6- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

-522,5- γραμμάρια κεταμίνης,

-122,7- γραμμάρια κοκαΐνης,

-56,2- γραμμάρια MDMA,

-39- γραμμάρια Ecstasy,

-180- φαρμακευτικά χάπια,

-100- καραμέλες κάνναβης,

-103- γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC,

-15.565- ευρώ,

-6- ζυγαριές ακριβείας,

-2- οχήματα,

μοτοσυκλέτα και

πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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