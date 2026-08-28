Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο προπονητής που κατηγορείται για βιασμούς ανηλίκων αθλητριών

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Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία ενός προπονητή στην Κεφαλονιά, ο οποίος διώκεται για βιασμούς ανήλικων αθλητριών κατ’ εξακολούθηση.

Ο προπονητής είχε συλληφθεί στις 3 Ιουλίου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου με την κατηγορία του βιασμού σε βάρος ανηλίκου.

Πρόκειται για τον ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Παρίση του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, γεν. 13-02-1976 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό ανήλικης κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένο και σε απόπειρα, καθώς και για κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, επίσης τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Σύμφωνα με τη δίωξη, οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν σε βάρος ανήλικης που είχε ηλικία μεγαλύτερη από τα 14 έτη, ενώ συντρέχει και η επιβαρυντική περίσταση ότι ο κατηγορούμενος ήταν γυμναστής και παρέδιδε μαθήματα στην ανήλικη.

Παράλληλα, διώκεται για παράβαση του άρθρου 342 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η τελευταία κατηγορία αφορά, μεταξύ άλλων, την απόκτηση και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, ενώ στη δίωξη περιλαμβάνεται η επιβαρυντική περίσταση της παραγωγής τέτοιου υλικού από πρόσωπο στο οποίο είχε είχαν εμπιστευτεί μια ανήλικη για επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινά.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων του Δέκατου Ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα, περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. «Η εν λόγω δημοσιοποίηση είναι πρόσφορη για τον προαναφερθέντα σκοπό και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα διερευνώμενα εγκλήματα και δεν είναι δυνατή εν προκειμένω η επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες που διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία για την φερόμενη παράνομη δράση του προπονητή, καλούνται να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 26710–28.404, 26710–27.841 και 26710-24.441, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου και να την καταθέτουν.

Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

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