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ΕΛΛΑΔΑ

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28.08.2026 15:02

Νέα εκστρατεία εθελοντικής αιμοδοσίας από το ΕΚΕΑ στο μετρό του Συντάγματος

28.08.2026 15:02
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To Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί εν νέου σε εθελοντική αιμοδοσία.

Σε ανάρτησή του σημειώνει ότι «τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού κάπου ανάμεσα στη ζέστη, στις άδειες και στις καλοκαιρινές ανάσες, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν. Άνθρωποι για τους οποίους μια φιάλη αίματος είναι η μόνη ευκαιρία να είναι υγιείς και δυνατοί…να είναι ζωντανοί! Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν άφησαν τη ζέστη να γίνει δικαιολογία, ούτε απόσταση, αλλά επέλεξαν να είναι εκεί, να απλώσουν το χέρι και να γίνουν μια δροσερή ανάσα ζωής. Αρκούν μόνο 10 λεπτά».

Το ΕΚΕΑ στέλνει «ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες εθελοντές αιμοδότες κάθε ηλικίας που συμμετείχαν στην τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σε συνεργασία με τη Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, επιλέγοντας απλά να είναι ΕΚΕΙ όταν πραγματικά μετράει»

«Συνεχίζουμε σε λίγες μέρες από εκεί που σταματήσαμε, με ένα β’ημίχρονο προσφοράς», καταλήγει.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 16:15
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