Κόντρα Κωνσταντοπούλου με Τουρνά για τις πυρκαγιές- Το «μπούλινγκ», ο στρατηγός άνεμος, και το «μαγικό ραβδί»

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Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τη συζήτηση του νομοσχεδίου αναφορικά με τις ενισχύσεις μετά από φυσικές καταστροφές.

Στη συζήτηση για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας και έφτασε στο Πόρτο Γερμενό, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε τον κρατικό μηχανισμό για ανεπάρκεια με αποτέλεσμα να υπάρχει «ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων» με τον υπουργό να επισημαίνει ότι η περίπτωση της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε Μάτι, αλλά υπήρξε άμεση εντολή για απομάκρυνση, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον κατηγορεί ότι ψεύδεται, επικαλούμενη μαρτυρίες κατοίκων ότι τα μηνύματα για απομάκρυνση ήρθαν εκ των υστέρων. Στο σημείο αυτό ο κ. Τουρνάς αντέδρασε έντονα λέγοντας ότι δέχεται «μπούλινγκ» με την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντά ειρωνικά: «Στον στρατό έτσι μάθατε να λέτε; Διοικείτε και λέτε ότι δέχεστε μπούλινγκ;».

Ακολούθως, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε να μάθει αν η φωτιά ξεκίνησε από ανεμογεννήτριες με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας να επιμένει ότι το πρόβλημα είναι στο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Γενικότερα, ο κ. Τουρνάς υποστήριξε ότι υπήρξε αποτελεσματική κινητοποίηση του μηχανισμού, επισημαίνοντας ωστόσο τις δυσκολίες λόγω των ανέμων. «Ο στρατηγός άνεμος…» αντέδρασε η κα Κωνσταντοπούλου καταλογίζοντας ουσιαστικά στον υπουργό ότι επικαλείται δικαιολογίες, με τον ίδιο να απαντά «δεν είμαστε μάγοι, δεν έχουμε μαγικό ραβδί».

Ακολουθεί ο χαρακτηριστικός ο διάλογος στην Επιτροπή:

Ευάγγελος Τουρνάς: Πράγματι είχαμε τεράστιο αριθμό πυρκαγιών φέτος. 3.150 πυρκαγιές σε μια Ευρώπη που πραγματικά “καίγεται”. Πρωτόγνωρες συνθήκες που επηρεάζουν χώρες, όπως την Ουαλία, το Βέλγιο… Πληγήκαμε κι εμείς, είχαμε 300.000 στρέμματα .

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι το ίδιο. Για τον Άγιο Βασίλειο πείτε μας, ήταν mega fire;

Ευάγγελος Τουρνάς: Δεν υπήρχε το 2019 υπουργείο. Φτιάξαμε έναν μηχανισμό που έχει ενώσει τους πάντες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει σχέδιο, τρόπο που ενεργεί, ανθρώπινο δυναμικό και μέσα…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: … και νεκρούς. Οι πυροσβέστες λένε άλλα, έχουν κινητοποίηση τη Δευτέρα. Έλεος, πού τα λέει αυτά; Έχετε ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων και επιχαίρετε; Δεν ντρέπεστε λίγο.

Ευάγγελος Τουρνάς: Αναφορικώς με τη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, ήταν σε δύσβατο σημείο, εξελίχθηκε γρήγορα. Πράγματι θα μπορούσε να γίνει Μάτι. Είναι μια περίκλειστη περιοχή, με ένα δρόμο εισόδου και ένα δρόμο εξόδου. Δώσαμε άμεση απομάκρυνση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα! Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως εκ των υστέρων ήρθαν τα μηνύματα.

Ευάγγελος Τουρνάς: Υφίσταμαι συστηματικό μπούλινγκ!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στον στρατό έτσι μάθατε να λέτε; Διοικείτε και λέτε ότι δέχεστε μπούλινγκ;

Ευάγγελος Τουρνάς: Κινητοποιήσαμε τον μηχανισμό, υπήρξε επιτυχημένη απομάκρυνση δια θαλάσσης.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η φωτιά δεν ξεκίνησε από το σύστημα ανεμογεννητριών;

Ευάγγελος Τουρνάς: Το πρόβλημά μας είναι τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Ο εργολάβος που είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά, δηλαδή τη μεταφορά του ρεύματος … βρέθηκαν ποιοι ήταν υπαίτιοι, η εταιρεία που είχε αναλάβει τη μεταφορά του ρεύματος.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Του ρεύματος των ανεμογεννητριών. Ναι ή όχι;

Ευάγγελος Τουρνάς: Αυτοί είναι με αυτόφωρη διαδικασία είναι φυλακή και θα δικαστούν. Από ανεμογεννήτριες το ρεύμα που το λαμβάνει άλλη εταιρία.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι σχέση έχει αν ήταν μια εταιρία ή άλλη εταιρία ήταν το ρεύμα των ανεμογεννητριών. Τις έχουν “φυτέψει” μέσα στον οικισμό…

Ευάγγελος Τουρνάς: Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει την πράσινη ενέργεια; Το πρόβλημα είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, η εταιρεία που είχε αναλάβει τη μεταφορά του ρεύματος. Οι υπαίτιοι θα δικαστούν. Τώρα, όσον αφορά στον άνεμο, ναι μας δροσίζει, αλλά εμάς μας δημιουργεί πρόβλημα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο στρατηγός άνεμος…

Ευάγγελος Τουρνάς: Δεν είπαμε ότι είμαστε μάγοι. Η φωτιά είναι καταστροφή, εκείνη τη στιγμή πρέπει να σώσουμε ό,τι σώζεται. Οι επιχειρησιακές δυνάμεις δεν έχουν μαγικό ραβδί.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων!

Ευάγγελος Τουρνάς: Ζητώ την προστασία σας κύριε πρόεδρε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ζητάτε προστασία!

Ευάγγελος Τουρνάς: Η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού κρίνεται από το πόσα χιλιάδες στρέμματα και πόσες ζωές σώθηκαν. Για τον εμπρηστή και την εμπρήστρια έπρεπε να μιλάμε κυρία πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για τις δικογραφίες των εμπρησμών τι κάνετε;

Ευάγγελος Τουρνάς: Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που στοχοποιούμε αυτούς που πάνε να σώσουν ό,τι σώζεται!

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