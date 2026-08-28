O Παύλος Μαρινάκης για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα

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Την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε «φιέστες εγκαινίων», στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματός του σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
«Επειδή ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός των ”μουσαμάδων”, παραμένει αμετανόητος και μιλώντας σήμερα σε κομματική συνεδρίαση τόλμησε να κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ”φιέστες εγκαινίων”, παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες, με τους μουσαμάδες του κ. Τσίπρα και την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.
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