search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 18:09
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2026 17:21

O Παύλος Μαρινάκης για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα

28.08.2026 17:21
pavlos_marinakis_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε «φιέστες εγκαινίων», στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματός του σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Επειδή ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός των ”μουσαμάδων”, παραμένει αμετανόητος και μιλώντας σήμερα σε κομματική συνεδρίαση τόλμησε να κατηγορήσει την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ”φιέστες εγκαινίων”, παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες, με τους μουσαμάδες του κ. Τσίπρα και την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κ. Τσίπρα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα Κωνσταντοπούλου με Τουρνά για τις πυρκαγιές- Το «μπούλινγκ», ο στρατηγός άνεμος, και το «μαγικό ραβδί»

Μητσοτάκης από Δυτική Μακεδονία: Όποιος λέει ότι μπορεί να υπάρξει επιστροφή στον λιγνίτη, λέει ψέματα – Μια υγιής και κερδοφόρος ΔΕΗ επιτρέπει τη στήριξη της κοινωνίας

Τσίπρας: Μόνος αντίπαλος της ΕΛ.Α.Σ. η σημερινή κυβέρνηση – Απαιτητικός αγώνας δρόμου για το κόμμα με πρώτο σταθμό τη ΔΕΘ (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
narkotika psixologos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε ψυχολόγο στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών – Γνωστή τραγουδίστρια στο πελατολόγιό του

media-mouse-entos
MEDIA

Η κρίση στην Ενημέρωση και στην τηλεόραση, η νέα εποχή με τις πλατφόρμες, οι μεταμεσονύχτιες κόντρες με αθλητικά στα FM και έναν αποχαιρετισμός λόγω συνταξιοδότησης

fidi_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Οχιά δάγκωσε δύο παιδιά στην αυλή του σπιτιού τους – Στην εντατική μωρό 18 μηνών

trump parton
ΚΟΣΜΟΣ

«Αηδιαστικό»: «Κράξιμο» σε Τραμπ μετά την ανάρτηση AI φωτογραφίας του με την Ντόλι Πάρτον

nepal-plimires4
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή μετά τον όλεθρο: Το Νεπάλ παρακολουθεί στενά δύο λίμνες – Κίνδυνος νέας πλημμύρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
01-manolo_miltos_1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα... ήπιαν Καραλής και Τεντόγλου μετά τα μετάλλια (Photo)

hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

κιτρινος-ρόμβος
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει ο κίτρινος ρόμβος; Η πινακίδα που πολλοί δεν ξέρουν

patriot_0603_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέση Ανατολή: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drones των Χούθι τη νύχτα - 6 εκατ. ευρώ χρωστάει το Ριάντ για τη χρήση τους

kairos zesth thalassa- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Παρατεταμένο θερμό κύμα και αποφασιστικό μελτέμι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 18:09
narkotika psixologos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε ψυχολόγο στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών – Γνωστή τραγουδίστρια στο πελατολόγιό του

media-mouse-entos
MEDIA

Η κρίση στην Ενημέρωση και στην τηλεόραση, η νέα εποχή με τις πλατφόρμες, οι μεταμεσονύχτιες κόντρες με αθλητικά στα FM και έναν αποχαιρετισμός λόγω συνταξιοδότησης

fidi_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Οχιά δάγκωσε δύο παιδιά στην αυλή του σπιτιού τους – Στην εντατική μωρό 18 μηνών

1 / 3