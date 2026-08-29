Θανατηφόρο τροχαίο και στην Ιόνια Οδό με θύμα 22χρονο μοτοσικλετιστή

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Την τελευταία του πνοή άφησε 22χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στην Ιόνια Οδό.

Ο νεαρός, σύμφωνα με το epiruspost.gr, κινούνταν με τη μηχανή του όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του στο ύψος της Ρίγανης.

Από την εκτροπή τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Παρά την κινητοποίηση, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται πως στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 70χρονος οδηγός Ι.Χ. για την εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, με θύμα έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή.

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