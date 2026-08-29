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29.08.2026 17:58

«Αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός» η απάντηση του ΥΠΕΞ στην Τουρκία, για το βιομηχανικό χωροταξικό (Video)

29.08.2026 17:58
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Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στη χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας σχετικά με το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η επανάληψη του ίδιου «αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού», κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν αρκεί για να του προσδώσει νομικό έρεισμα ή οποιαδήποτε υπόσταση.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι η θέση της Ελλάδας αναφορικά με το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρη και εδράζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες. Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει, τέλος, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, σε δήλωσή του μία ημέρα νωρίτερα, υποστήριξε ότι το ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας», αναφερόμενος στα ζητήματα του Αιγαίου που αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».

Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη, όπως ανέφερε, να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας, η οποία υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

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