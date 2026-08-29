Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών για το νέο σύστημα τηλεπικοινωνιών, μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στο Ελληνικό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καλώδιο οπτικών ινών που προορίζονταν για το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS), έκλεψαν άγνωστοι από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη και εισήλθαν στις εγκαταστάσεις, ενώ το σημείο βρέθηκε ο υπεύθυνος ασφαλείας.

Το συμβάν καταγράφτηκε από κάμερες που διαθέτει ο χώρος, όπου εμφανίζονται οι δράστες να διαφεύγουν με Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, λευκού χρώματος.

Το καλώδιο προοριζόταν για το σύστημα VCRS (Voice Communication & Recording System). Πρόκειται για μια εξαιρετικά κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει τη σταθερή, ασφαλή και αδιάλειπτη επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με τα αεροσκάφη, καθώς και με άλλα κέντρα ελέγχου.

Η κλοπή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα συγκεκριμένα υλικά συνδέονται με ένα έργο που αφορά την αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας.

Το νέο VCRS βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης. Στις 16 Μαρτίου 2026 υπογράφηκε σύμβαση δωρεάς ύψους 3,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της ΥΠΑ.

Στη δωρεά συμμετέχουν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, οι εταιρείες Fraport, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AEGEAN και οι Κρητικές Αεροπορικές Εκμεταλλεύσεις, ενώ η σχετική ρύθμιση εντάχθηκε στη συνέχεια και στο νομοθετικό πλαίσιο.

Το VCRS αποτελεί βασικό τμήμα της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των υποδομών επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης:

Σάκης Αρναούτογλου: Μπόρες και τοπικές καταιγίδες το βράδυ του Σαββάτου – Αφρικανική σκόνη από τα δυτικά την Κυριακή

«Red Code» για πυρκαγιές: Kίνδυνος κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη και νησιά Βόρειου και Νότιου Αιγαίου (Video)

Επιστρέφουν οι τελευταίοι εκδρομείς του καλοκαιριού: Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια – Νέα έξοδος για τους αδειούχους του Σεπτέμβρη (Video)