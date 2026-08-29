«Χρυσή» η Ελισάβετ Τελτσίδου στο τζούντο, στην κατηγορία των -70 κιλών, στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα (Photo/Video)

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Η Ελισάβετ Τελτσίδου άφησε το στίγμα της στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, καθώς έδειξε στο τατάμι το πλούσιο ταλέντο και την σπουδαία εμπειρία που κουβαλάει, χαρίζοντας στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στους XX Mediterranean Games 2026 Individuals.

Η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο συνέχισε με τον καλύτερο τρόπο την σπουδαία παράδοση και ιστορία που φέρει η χώρα μας στο άθλημα του τζούντο στη διοργάνωση.

Μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς του Οράν, η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο έφτασε στην κορυφή της διοργάνωσης που φιλοξενεί η Ιταλία, καθώς ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στα -70 κιλά.

Έτσι, κατέκτησε το δεύτερο και σημαντικότερο μετάλλιό της σε Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ παράλληλα, χάρισε στην Ελλάδα το τέταρτο χρυσό, μετά τις τεράστιες διακρίσεις του Ηλία Ηλιάδη (2005 Αλμερία, 2009 Πεσκάρα) και της Ιουλιέτας Μπουκουβάλα (2009 Πεσκάρα).

Αυτό ήταν το 19ο στο σύνολο για τα ελληνικά χρώματα από το 1983 έως και σήμερα.

Η Ελισάβετ Τελτσίδου βρέθηκε σε πολύ καλή ημέρα και ολοκλήρωσε το τουρνουά με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Στον καθοριστικό αγώνα που έκρινε την κορυφή αντιμετώπισε την 18χρονη Αλεξάντρα Άντριτς από τη Σερβία και έκλεισε την παρουσία της στους Μεσογειακούς, όπως την άνοιξε. Πέτυχε Waza-ari το οποίο αποδείχθηκε… χρυσό!

Πριν τον τελικό, η Τελτσίδου χρειάστηκε να προσπεράσει με Waza-ari το εμπόδιο της 22χρονης Σλοβένας Νίκα Κόρεν, ενώ η εξουδετέρωσε με ippon στα πρώτα δευτερόλεπτα την 24χρονη Λάρα Σβιέτκο από την Κροατία και πήρε θριαμβευτική και ξεκούραστη πρόκριση για τον τελικό. Να σημειωθεί ότι οι δύο αντίπαλές της κατέκτησαν τελικά τα χάλκινα μετάλλια και φυσικά η τρίτη το ασημένιο.

Τους αγώνες της Ελισάβετ Τελτσίδου παρακολούθησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος την συνεχάρη θερμά για την ιστορική εμφάνισή της.

Στην 7η θέση Μυλωνέλης και Παπανικολάου

Η ελληνική αποστολή είχε να επιδείξει στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα ακόμα δύο πολύ καλά πλασαρίσματα. Στο -100 κιλά ο Θανάσης Μωλυνέλης και στα +100 κιλά ο Παναγιώτης Παπανικολάου πλασαρίστηκαν στην 7η θέση των κατηγοριών τους.

Ο Μυλωνέλης επικράτησε του Παβλόφκσι από την Βόρεια Μακεδονία, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει κόντρα στους Μπουλάγια από την Σερβία και Ζεκάι από την Βοσνία.

Αντίστοιχα, ο Παπανικολάου επικράτησε του Μονεγάσκου Μαρβίν Γκαντό, ωστόσο στη συνέχεια δεν βρήκε τρόπο να ξεπεράσει τα εμπόδια του Τούρκου Τατάρογλου και του Σέρβου Βράτσαρ.

Άγγιξαν τα μετάλλια οι Έλληνες

Με την Ελλάδα να φτάνει μία ανάσα από το βάθρο ξεκίνησε στη Ρίγα της Λετονίας η πρώτη αυτόνομη ευρωπαϊκή διοργάνωση αφιερωμένη αποκλειστικά στη μάχη στο έδαφος. Η ελληνική αποστολή στην 1η ημέρα του Ne-Waza European Judo Championships 2026 είχε να επιδείξει δύο πέμπτες θέσεις.

Ο 20χρονος Ιάσονας Κοτζεγιαννίδης και ο 22χρονος Νικηφόρος Κοντοκώστας, μετά από μία γεμάτη ημέρα, έφτασαν στους τελικούς για το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας των -81 κιλών δείχνοντας την δυναμική τους.

Ο Κοτζεγιαννίδης πανηγύρισε τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες πριν τον τελικό με τον οικοδεσπότη Πάτρικς Κάλνινς. Ίδια επίδοση είχε και ο Κοντοκώστας, που στον τελικό για το χάλκινο μετάλλιο δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αυστριακό Γιάκομπ Βίσινγκερ. Την Κυριακή (30/8) αγωνίζεται στα +100 κιλά ο Άγγελος Πάπαρης, ο οποίος περιμένει τον αντίπαλό του στον ημιτελικό.

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