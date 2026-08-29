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29.08.2026 20:25

Ιβάν Σαββίδης: «Το πρωτάθλημα αρχίζει αύριο – Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη»

29.08.2026 20:25
Savvidis

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Ο Ιβάν Σαββίδης, συνοδευόμενος από τα παιδιά του, τον Νίκο και τον Γιώργο, παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (Κυριακή 30/8, 20:15), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε την επανεμφάνισή του έπειτα από, περίπου, ένα χρόνο, θέλοντας ουσιαστικά να στείλει μήνυμα στήριξης στο ποδοσφαιρικό τμήμα, έπειτα από τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Ευρώπη στα «χέρια» της Μπραν.

Η ομιλία του είχε ως στόχο να εμψυχώσει την ομάδα μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και ενόψει των εγχώριων υποχρεώσεων.

«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω. Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη, είναι ένα κακό όνειρο. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Θέλω όλοι σας να πιστεύετε στον στόχο. Δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ κάποιος που δεν πιστεύει. Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα στα γραφεία και στο γήπεδο που πιστεύει στον στόχο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν», ήταν κάποια από τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη.

Ο οποίος στη συνέχεια στάθηκε στο παιχνίδι στο Περιστέρι, χαρακτηρίζοντάς το, μάλιστα, ως «έναρξη του πρωταθλήματος». Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αντιμετωπίστε κάθε αγώνα σαν τελικό. Τρεις βαθμοί κάθε εβδομάδα, ξεκινώντας από αύριο, τίποτα άλλο. Η έναρξη του πρωταθλήματος δεν ήταν ο Λεβαδειακός, η έναρξη είναι από αύριο. Το αυριανό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό κι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει την ικανότητα και τον χαρακτήρα του. Να δείξει ότι είναι αρκετά δυνατός για να ξεπερνά κάθε κρίση».

Κι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατέληξε: «Πρέπει να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το όνομα του ΠΑΟΚ και να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποιοι είμαστε και πόσο μεγάλος σύλλογος είμαστε. Στηρίξτε την ομάδα, στηρίξτε τον προπονητή σας. Είμαι πάντα κοντά στην ομάδα, είμαι εδώ για εσάς, για να σας ακούω σε ό,τι χρειάζεστε».

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