Champions League: Οι ημέρες και οι ώρες των οκτώ αγώνων της AEK στη League Phase

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Με εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη ΛΑΣΚ θα αρχίσει η περιπέτεια της ΑΕΚ στο Champions League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική – 8 Σεπτεμβρίου 2026
19:45 ΑΕΚ-ΛΑΣΚ
2η αγωνιστική – 14 Οκτωβρίου 2026
22:00 Σαχτάρ-ΑΕΚ
3η αγωνιστική – 20 Οκτωβρίου 2026
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ
4η αγωνιστική – 4 Νοεμβρίου 2026
19:45 ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης
5η αγωνιστική – 24 Νοεμβρίου 2026
22:00 Κόμο-ΑΕΚ
6η αγωνιστική – 8 Δεκεμβρίου 2026
22:00 ΑΕΚ-Γαλατασαράι
7η αγωνιστική – 19 Ιανουαρίου 2027
22:00 ΑΕΚ-Ρόμα
8η αγωνιστική – 27 Ιανουαρίου 2027
22:00 Ντόρτμουντ ΑΕΚ
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