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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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29.08.2026 14:28

Champions League: Οι ημέρες και οι ώρες των οκτώ αγώνων της AEK στη League Phase

29.08.2026 14:28
vargas aek

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Με εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη ΛΑΣΚ θα αρχίσει η περιπέτεια της ΑΕΚ στο Champions League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική – 8 Σεπτεμβρίου 2026
19:45 ΑΕΚ-ΛΑΣΚ

2η αγωνιστική – 14 Οκτωβρίου 2026
22:00 Σαχτάρ-ΑΕΚ

3η αγωνιστική – 20 Οκτωβρίου 2026
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ

4η αγωνιστική – 4 Νοεμβρίου 2026
19:45 ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης

5η αγωνιστική – 24 Νοεμβρίου 2026
22:00 Κόμο-ΑΕΚ

6η αγωνιστική – 8 Δεκεμβρίου 2026
22:00 ΑΕΚ-Γαλατασαράι

7η αγωνιστική – 19 Ιανουαρίου 2027
22:00 ΑΕΚ-Ρόμα

8η αγωνιστική – 27 Ιανουαρίου 2027
22:00 Ντόρτμουντ ΑΕΚ

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