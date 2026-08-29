Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Έλεγχος στα προγράμματα σπουδών μετά τις νέες άδειες σε Keele και York (Video)

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Στην επόμενη φάση της διαδικασίας επαναξιολόγησης περνούν πλέον τα δύο από τα τρία ξένα πανεπιστήμια των οποίων οι άδειες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πρόκειται για το παράρτημα του βρετανικού Πανεπιστημίου Keele στην Αθήνα και το City – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου York στη Θεσσαλονίκη, στα οποία χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, μετά την επανεξέταση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας.

Το παράρτημα του Keele στην Αθήνα διαθέτει τρεις σχολές, Νομικής, Ιατρικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αντίστοιχα, το City – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου York στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί με τρεις σχολές: Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστημών.

Η νέα εξέλιξη έρχεται μετά την αντιμετώπιση των ζητημάτων που είχαν τεθεί από τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα κτιριακά ζητήματα των δύο παραρτημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο ιδρύματα προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να θεραπευτούν τα νομικά ζητήματα που είχαν προκύψει.

Στο μικροσκόπιο τα προγράμματα σπουδών

Η επαναχορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας δεν σηματοδοτεί, ωστόσο, την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επόμενο βήμα αποτελεί η δεύτερη φάση της επαναξιολόγησης, η οποία αφορά τα προγράμματα σπουδών.

Την αξιολόγηση αυτή αναμένεται να πραγματοποιήσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο κατά πόσο τα προγράμματα που προσφέρουν τα δύο παραρτήματα πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί η εξέλιξη και για το τρίτο από τα ξένα πανεπιστήμια που είχε βρεθεί αντιμέτωπο με την ακύρωση της άδειάς του. Πρόκειται για το παράρτημα του Anatolia στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα.

Έτσι, μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ, η διαδικασία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια προχωρά εκ νέου, με τις κτιριακές και διοικητικές εκκρεμότητες να εξετάζονται σε πρώτο στάδιο και τα προγράμματα σπουδών να αποτελούν πλέον το επόμενο κρίσιμο πεδίο αξιολόγησης.

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