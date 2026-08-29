Αθήνα: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην 3ης Σεπτεμβρίου

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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου, σε τετραώροφο εγκαταλελειμμένο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτιρίου, τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 11 π.μ.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη.
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