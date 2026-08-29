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29.08.2026 11:59

ΟΑΣΑ: Συνεχίζεται το «μπλακ άουτ» στην τηλεματική για λεωφορεία και τρόλεϊ

29.08.2026 11:59
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Εκτός λειτουργίας βρίσκεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ με συνέπεια οι επιβάτες να μην έχουν ενημέρωση για το πότε θα περάσει το επόμενο λεωφορείο ή τρόλεϊ.

Λόγω της βλάβης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τόσο οι πίνακες ανακοινώσεων που υπάρχουν σε εκατοντάδες στάσεις όσο και η εφαρμογή του ΟΑΣΑ για κινητά τηλέφωνα.

Tο μόνο που αντικρίζουν στους πίνακες οι πολίτες που περιμένουν σε στάσεις είναι το μήνυμα «Δοκιμαστική λειτουργία», αντί για τις εκτιμώμενες ώρες άφιξης. 

Αντίστοιχα, οι χρήστες που προσπαθούν να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, καθώς η εφαρμογή δεν «ανοίγει».

 ΟΑΣΑ: Δεν επηρεάζεται η συχνότητα των δρομολογίων

Από την πλευρά του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ανακοίνωση .ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας.
«Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά», όπως αναφέρεται.

Πρόκειται για ένα σύστημα που λειτουργεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) εδώ και μία δεκαετία.

Χιλιάδες επιβάτες που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή προκειμένου να μην περιμένουν στη στάση με τις ώρες, ειδικά σε περίοδο ζέστης. 

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