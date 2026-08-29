Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην 3ης Σεπτεμβρίου – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχαίας

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σολωμού από το ύψος της οδού Μάρνη και στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Σολωμού έως το ύψος της οδού Στουρνάρη.

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