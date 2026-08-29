Ισημερινός: Ο πρώην πρόεδρος Μορένο καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλακή για διαφθορά

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Ο πρώην πρόεδρος του Ισημερινού Λενίν Μορένο (2017-2021) καταδικάστηκε χθες Παρασκευή να εκτίσει πέντε χρόνια φυλάκισης για δωροληψία από τον κινεζικό κατασκευαστικό όμιλο Sinohydro, με αντάλλαγμα την ανάθεση σε αυτόν δημόσιας σύμβασης για την ανέγερση υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας.

Το δικαστήριο έκρινε «ένοχο για το αδίκημα της διαφθοράς τον πρώην αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας» και αποφάσισε να του επιβληθεί ποινή πέντε χρόνων φυλάκισης, ενώ έκρινε επίσης ένοχα άλλα έξι πρόσωπα, ανάμεσά τους πρώην πρεσβευτή της Κίνας, συνοψίζει ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Λίγο πριν του απαγγελθεί η ποινή του, ο άλλοτε αντιπρόεδρος και πρόεδρος της χώρας, 73 ετών, έκανε σαφές πως θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη ετυμηγορία, έπειτα από τη δίκη στην οποία ήταν συγκατηγορούμενοί του ιδίως η σύζυγός του και κόρη του, που καταδικάστηκαν να εκτίσουν σχεδόν τρία χρόνια φυλάκιση για συνέργεια.

Ο πρώην πρόεδρος Μορένο ήταν αντιπρόεδρος του σοσιαλιστή προέδρου Ραφαέλ Κορέα όταν διαπράχθηκαν τα αδικήματα, μεταξύ του 2007 και του 2013. Η εισαγγελία είχε ζητήσει να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 6 ετών κι έξι μηνών.

Κατά την εισαγγελία, ο Λενίν Μορένο συμμετείχε σε κύκλωμα διαφθοράς που έδρασε από το 2009 ως το 2018 στο πλαίσιο της ανάθεσης του έργου κατασκευής του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Coca Codo Sinclair.

Ο πρώην πρόεδρος, 73 ετών, σε αναπηρικό αμαξίδιο, αρνείται τις κατηγορίες. Δήλωσε θύμα πολιτικού διωγμού ενορχηστρωμένου, κατ’ αυτόν, από τον Ραφαέλ Κορέα.

Για την ίδια υπόθεση απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε άλλα περίπου είκοσι πρόσωπα, ανάμεσά τους συγγενείς του κ. Μορένο, ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και πρώην πρεσβευτής της Κίνας στο Κίτο.

Μετά την ετυμηγορία, ο πρώην πρόεδρος επέμεινε πως δεν έλαβε «ούτε δεκάρα από τη Sinohydro», που κατηγορείται ότι μοίρασε δωροδοκίες συνολικού ύψους 76 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ραφαέλ Κορέα κυβέρνησε τον Ισημερινό από το 2007 ως το 2017. Είχε καθοριστική συμβολή στην εκλογή στην προεδρία του δελφίνου του Λενίν Μορένο – προτού αυτός ο τελευταίος κάνει δεξιά στροφή, προσεταιριστεί τις ΗΠΑ κι έλθει σε ανοικτή σύγκρουση με τον άλλοτε μέντορά του.

Ο κ. Κορέα ζει στο Βέλγιο, την πατρίδα της συζύγου του, αφότου εγκατέλειψε την εξουσία. Καταδικάστηκε ερήμην το 2020 να εκτίσει οκτώ χρόνια κάθειρξη για υπόθεση διαφθοράς. Οι βελγικές αρχές του έχουν δώσει πολιτικό άσυλο.

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