Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Σχεδόν 600 νεκροί και 2.500 αγνοούμενοι – Νέα απειλή από τις λίμνες που σχηματίστηκαν

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Μάχη με τη λάσπη, τα συντρίμμια και τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ και το Θιβέτ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που σάρωσαν ολόκληρες κοινότητες στα Ιμαλάια. Σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 2.500 εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ περισσότεροι από 90.000 εκτιμάται ότι έχουν πληγεί από την καταστροφή.
Την ίδια ώρα, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, καθώς λίμνες που σχηματίστηκαν μετά την κατάρρευση του παγετώνα απειλούν να προκαλέσουν νέα πλημμυρικά κύματα.
Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Διασώστες ανασύρουν ανθρώπους καλυμμένους από παχύ στρώμα σκούρας λάσπης, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις μεταφέροντας εγκλωβισμένους σε ασφαλή σημεία.
Περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής στο Νεπάλ, ενώ χιλιάδες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Κατμαντού και σε άλλες ασφαλείς περιοχές.
Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, καθώς διαφορετικές υπηρεσίες έχουν κατά διαστήματα δημοσιοποιήσει διαφορετικά στοιχεία για τους νεκρούς και τους αγνοουμένους.
Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών του Νεπάλ ανέβασε την Παρασκευή τον αριθμό των αγνοουμένων στους 1.924. Ανάμεσά τους βρίσκονται 517 ξένοι υπήκοοι, καθώς και 933 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα στις περιοχές από τις οποίες πέρασε το τεράστιο κύμα νερού, πάγου και λάσπης.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει πολύ υψηλότερες εκτιμήσεις, ακόμη και για έως 12.000 ανθρώπους με τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία. Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η επιχείρηση σε υδροηλεκτρικό έργο στην κοιλάδα Τρισούλι, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι και κάτοικοι είχαν καταφύγει ή εγκλωβιστεί μέσα σε σήραγγα.
Ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι κατάφερε να διασώσει 350 ανθρώπους από το τούνελ του υδροηλεκτρικού έργου Upper Trishuli, κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονταν για περισσότερους από 100 που εκτιμάται ότι παρέμεναν εγκλωβισμένοι.
Η πρόσβαση στην περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η λάσπη και τα συντρίμμια έχουν καλύψει ακόμη και τις εισόδους των σηράγγων, αναγκάζοντας τις ομάδες διάσωσης να χρησιμοποιούν ελικόπτερα.
Ακόμη πιο περιορισμένη είναι η εικόνα από την κινεζική πλευρά των συνόρων, καθώς οι πληροφορίες προέρχονται κυρίως από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Οι τελευταίες πληροφορίες ανεβάζουν στους επτά τους νεκρούς στο Θιβέτ, ενώ τουλάχιστον 558 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην κομητεία Γκιρόνγκ.
Ομάδα 21 Κινέζων διασωστών κατάφερε την Παρασκευή να φτάσει στο σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο συνοριακό πέρασμα του Γκιρόνγκ, κινούμενη μέσα από δάση και απόκρημνες πλαγιές, καθώς οι δρόμοι είχαν εξαφανιστεί.
«Όσο μπορούσαμε να δούμε, υπήρχαν μόνο ερείπια», ανέφερε μέλος της ομάδας διάσωσης, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.
Η μεγαλύτερη ανησυχία των αρχών επικεντρώνεται πλέον στον κίνδυνο νέων πλημμυρών.
Η τεράστια μάζα πάγου, βράχων και χώματος που κατέρρευσε έφραξε τμήματα του υδρογραφικού δικτύου, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν λίμνες πίσω από φυσικά φράγματα συντριμμιών.
Μία από αυτές άρχισε την Παρασκευή να υπερχειλίζει προς τους ποταμούς Λέντε Κόλα και Τρισούλι, προκαλώντας συναγερμό. Οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ διακόπηκαν για περίπου τρεις ώρες, ενώ και οι κινεζικές ομάδες απομακρύνθηκαν προσωρινά από επικίνδυνες περιοχές.
Οι επιχειρήσεις άρχισαν ξανά όταν ο άμεσος κίνδυνος υποχώρησε, ωστόσο οι αρχές του Νεπάλ παρακολουθούν δύο λίμνες ανάντη της πληγείσας περιοχής και προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος θα παραμείνει μέχρι να αποστραγγιστούν πλήρως.
Δορυφορικές εικόνες έδειξαν μάλιστα ότι η δεύτερη λίμνη μεγαλώνει χωρίς να είναι ορατή σαφής δίοδος εκροής των υδάτων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την πίεση που συσσωρεύεται.
Οι μέχρι στιγμής επιστημονικές αναλύσεις συγκλίνουν στο ότι η καταστροφή άρχισε από μια γιγαντιαία κατάρρευση σε παγετωνική πλαγιά κοντά στο Λανγκτάνγκ Λιρούνγκ, ένα βουνό ύψους άνω των 7.200 μέτρων στα Ιμαλάια.
Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, η κατάρρευση του παγετώνα πυροδότησε μια τεράστια ροή πάγου, βράχων, λάσπης και άλλων υλικών, η οποία κινήθηκε για σχεδόν 100 χιλιόμετρα κατά μήκος των ποταμών Τρισούλι και Μπότε Κόσι. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε από την αρχική κατάρρευση αντιστοιχούσε σε σεισμικό γεγονός μεγέθους περίπου 5,2 βαθμών.
Νεότερη ανάλυση δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι δεν αποκολλήθηκε μόνο τμήμα του πάγου αλλά κατέρρευσε και μεγάλο μέρος του βραχώδους υποστρώματος που τον στήριζε.
Η τεράστια μάζα κατέπεσε με ορμή προς την κοιλάδα και μετατράπηκε σε ένα ακραίο πλημμυρικό κύμα, το οποίο παρέσυρε δρόμους, γέφυρες, κατοικίες, εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων και σημαντικό συνοριακό πέρασμα μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ.
Σε βίντεο που καταγράφηκαν δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το αρχικό σημείο της κατάρρευσης διακρίνεται το κύμα να φτάνει με τεράστια ταχύτητα, εξαφανίζοντας ό,τι συναντά στην πορεία του.
Άνθρωποι που βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές κατέγραφαν μέχρι τις τελευταίες στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα την τεράστια μάζα νερού και φερτών υλικών που κατέβαινε από τα βουνά.
Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί άμεσα από την καταστροφή και χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια.
Η καταστροφή έχει πλήξει και το υγειονομικό δίκτυο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έξι εγκαταστάσεις υγείας έχουν υποστεί ζημιές, ενώ οκτώ εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αγνοούνται.
Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν παράλληλα για αυξημένο κίνδυνο λοιμωδών νοσημάτων λόγω του εκτοπισμού πληθυσμών, του συνωστισμού και των προβλημάτων στην ύδρευση και την αποχέτευση.
Εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, εργαζόμενοι και προσκυνητές βρίσκονται ανάμεσα στους αγνοουμένους, καθώς η πληγείσα περιοχή αποτελεί πέρασμα τόσο για πεζοπόρους στα Ιμαλάια όσο και για πιστούς που κατευθύνονται στο ιερό όρος Καϊλάς στο Θιβέτ.
Ανάμεσα στις οικογένειες που περιμένουν νέα βρίσκεται και ο Πράτζβαλ Χάλντια, ο οποίος μιλώντας στο BBC από το νότιο Λονδίνο δήλωσε ότι «ελπίζει και πραγματικά προσεύχεται» να επιστρέψουν οι γονείς του, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή όταν σημειώθηκε η καταστροφή.
Προξενικές υπηρεσίες δεκάδων χωρών έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό των υπηκόων τους, ενώ περισσότεροι από 30 Βρετανοί και περίπου 90 Αμερικανοί περιλαμβάνονται στους ανθρώπους με τους οποίους δεν είχε καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία.
Η σφοδρότητα του πλημμυρικού κύματος αποτυπώνεται και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
Αρχικά οι ινδικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι επτά σοροί είχαν εντοπιστεί σε ποτάμια στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές και εκτιμούσαν ότι είχαν παρασυρθεί από το Νεπάλ.
Τέσσερις είχαν βρεθεί στην περιφέρεια Μαχαράτζγκαντζ και άλλες τρεις στην περιοχή Κουσιναγκάρ, περίπου 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Οι αρχές άρχισαν διαδικασίες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.
Νεότερη καταμέτρηση που μετέδωσε το Reuters ανέβασε σε δέκα τις σορούς που είχαν εντοπιστεί σε τρία σημεία της βόρειας Ινδίας σε ποτάμια που κατεβαίνουν από το Νεπάλ.
Ο Καναδάς ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατ. καναδικών δολαρίων για τη στήριξη των πληγέντων και των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της καταστροφής.
Την ανακοίνωση έκαναν η υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ και ο αρμόδιος για τη Διεθνή Ανάπτυξη Ραντίπ Σαράι.
Η χρηματοδότηση προορίζεται για επείγουσα επισιτιστική βοήθεια, στέγαση, ύδρευση, υπηρεσίες υγείας και άλλες άμεσες ανάγκες των πληγέντων.
Και η Βρετανία ενισχύει την παρουσία της στο Νεπάλ, στέλνοντας Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης για την υποστήριξη των Βρετανών πολιτών και των οικογενειών τους.
Η ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων αναμένεται να φτάσει στο Κατμαντού το Σάββατο 29 Αυγούστου και θα συνεργαστεί με τη βρετανική πρεσβεία και τις τοπικές αρχές, παρέχοντας πρόσθετη προξενική υποστήριξη και συντονίζοντας τη βοήθεια.
Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι «οι εικόνες από το Νεπάλ είναι συγκλονιστικές», τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η ευημερία των Βρετανών πολιτών αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.
Η αποστολή συνοδεύεται από βρετανική ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατ. στερλινών, η οποία θα διοχετευθεί στις επιχειρήσεις της κυβέρνησης του Νεπάλ, του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού και μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Παρά τη διεθνή κινητοποίηση, οι αρχές γνωρίζουν ότι η καταστροφή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο της. Οι έρευνες για χιλιάδες αγνοουμένους συνεχίζονται, ενώ η αστάθεια των φυσικών φραγμάτων και των νέων λιμνών στα Ιμαλάια κρατά σε διαρκή συναγερμό ολόκληρη την περιοχή.
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