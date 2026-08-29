Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Σχεδόν 600 νεκροί και 2.500 αγνοούμενοι – Νέα απειλή από τις λίμνες που σχηματίστηκαν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μάχη με τη λάσπη, τα συντρίμμια και τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ και το Θιβέτ, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που σάρωσαν ολόκληρες κοινότητες στα Ιμαλάια. Σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 2.500 εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ περισσότεροι από 90.000 εκτιμάται ότι έχουν πληγεί από την καταστροφή.

Την ίδια ώρα, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, καθώς λίμνες που σχηματίστηκαν μετά την κατάρρευση του παγετώνα απειλούν να προκαλέσουν νέα πλημμυρικά κύματα.

Επιζώντες μέσα στη λάσπη και αεροδιακομιδές με ελικόπτερα

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Διασώστες ανασύρουν ανθρώπους καλυμμένους από παχύ στρώμα σκούρας λάσπης, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις μεταφέροντας εγκλωβισμένους σε ασφαλή σημεία.

Περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής στο Νεπάλ, ενώ χιλιάδες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Κατμαντού και σε άλλες ασφαλείς περιοχές.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, καθώς διαφορετικές υπηρεσίες έχουν κατά διαστήματα δημοσιοποιήσει διαφορετικά στοιχεία για τους νεκρούς και τους αγνοουμένους.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών του Νεπάλ ανέβασε την Παρασκευή τον αριθμό των αγνοουμένων στους 1.924. Ανάμεσά τους βρίσκονται 517 ξένοι υπήκοοι, καθώς και 933 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα στις περιοχές από τις οποίες πέρασε το τεράστιο κύμα νερού, πάγου και λάσπης.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει πολύ υψηλότερες εκτιμήσεις, ακόμη και για έως 12.000 ανθρώπους με τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία. Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Εκατοντάδες εγκλωβίστηκαν σε τούνελ υδροηλεκτρικού έργου

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η επιχείρηση σε υδροηλεκτρικό έργο στην κοιλάδα Τρισούλι, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι και κάτοικοι είχαν καταφύγει ή εγκλωβιστεί μέσα σε σήραγγα.

Ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι κατάφερε να διασώσει 350 ανθρώπους από το τούνελ του υδροηλεκτρικού έργου Upper Trishuli, κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονταν για περισσότερους από 100 που εκτιμάται ότι παρέμεναν εγκλωβισμένοι.

Η πρόσβαση στην περιοχή είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η λάσπη και τα συντρίμμια έχουν καλύψει ακόμη και τις εισόδους των σηράγγων, αναγκάζοντας τις ομάδες διάσωσης να χρησιμοποιούν ελικόπτερα.

NEPAL FLOOD: 350 RESCUED FROM HYDROPOWER TUNNEL



The Nepali Army has rescued 350 people who were trapped inside the Upper Trishuli Hydropower tunnel following the devastating Bhote Koshi flood in Rasuwa.



A total of 883 people have been rescued amid the ongoing flood crisis. pic.twitter.com/9EbJMmS3l3 — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 27, 2026

Επτά νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι στο Θιβέτ

Ακόμη πιο περιορισμένη είναι η εικόνα από την κινεζική πλευρά των συνόρων, καθώς οι πληροφορίες προέρχονται κυρίως από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τελευταίες πληροφορίες ανεβάζουν στους επτά τους νεκρούς στο Θιβέτ, ενώ τουλάχιστον 558 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην κομητεία Γκιρόνγκ.

Ομάδα 21 Κινέζων διασωστών κατάφερε την Παρασκευή να φτάσει στο σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο συνοριακό πέρασμα του Γκιρόνγκ, κινούμενη μέσα από δάση και απόκρημνες πλαγιές, καθώς οι δρόμοι είχαν εξαφανιστεί.

«Όσο μπορούσαμε να δούμε, υπήρχαν μόνο ερείπια», ανέφερε μέλος της ομάδας διάσωσης, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Ο νέος φόβος: Οι λίμνες που σχηματίστηκαν μετά την καταστροφή

Η μεγαλύτερη ανησυχία των αρχών επικεντρώνεται πλέον στον κίνδυνο νέων πλημμυρών.

Η τεράστια μάζα πάγου, βράχων και χώματος που κατέρρευσε έφραξε τμήματα του υδρογραφικού δικτύου, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν λίμνες πίσω από φυσικά φράγματα συντριμμιών.

Μία από αυτές άρχισε την Παρασκευή να υπερχειλίζει προς τους ποταμούς Λέντε Κόλα και Τρισούλι, προκαλώντας συναγερμό. Οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ διακόπηκαν για περίπου τρεις ώρες, ενώ και οι κινεζικές ομάδες απομακρύνθηκαν προσωρινά από επικίνδυνες περιοχές.

Sat images now show two barrier lakes have formed near area of glacial collapse that caused Bhotekoshi River Flash flood. Risk of secondary flooding remains.



1st lake has begun draining, Fri morning China pulled rescue teams back from Gyirong Port temporarily.



2nd larger lake… https://t.co/KxJdzNcJlr pic.twitter.com/K8K98m0faD — aHEMagain Actual (@aHEMandias) August 29, 2026

Οι επιχειρήσεις άρχισαν ξανά όταν ο άμεσος κίνδυνος υποχώρησε, ωστόσο οι αρχές του Νεπάλ παρακολουθούν δύο λίμνες ανάντη της πληγείσας περιοχής και προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος θα παραμείνει μέχρι να αποστραγγιστούν πλήρως.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν μάλιστα ότι η δεύτερη λίμνη μεγαλώνει χωρίς να είναι ορατή σαφής δίοδος εκροής των υδάτων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την πίεση που συσσωρεύεται.

We’re continuing to gather imagery of the flooding in China and Nepal, along with updating our open data resource to aid disaster response efforts. Imagery from earlier today shows the conditions closer to the reported source of the landslide, including the formation of two… pic.twitter.com/26ozNK4sgU — Planet (@planet) August 29, 2026

Η κατάρρευση στον παγετώνα και το καταστροφικό κύμα

Οι μέχρι στιγμής επιστημονικές αναλύσεις συγκλίνουν στο ότι η καταστροφή άρχισε από μια γιγαντιαία κατάρρευση σε παγετωνική πλαγιά κοντά στο Λανγκτάνγκ Λιρούνγκ, ένα βουνό ύψους άνω των 7.200 μέτρων στα Ιμαλάια.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, η κατάρρευση του παγετώνα πυροδότησε μια τεράστια ροή πάγου, βράχων, λάσπης και άλλων υλικών, η οποία κινήθηκε για σχεδόν 100 χιλιόμετρα κατά μήκος των ποταμών Τρισούλι και Μπότε Κόσι. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε από την αρχική κατάρρευση αντιστοιχούσε σε σεισμικό γεγονός μεγέθους περίπου 5,2 βαθμών.

They kept filming.



A slab of glacier tore free at 5,200 metres and fell more than a kilometre. The mountain didn’t shake or roar. It simply let go. What came down the valley was not water. It was ice, rock and mud moving like liquid concrete, nine metres high in thirty minutes.… pic.twitter.com/G6AbFu9il6 — Omkar Rathore (@omiverseglobal) August 29, 2026

Νεότερη ανάλυση δορυφορικών εικόνων δείχνει ότι δεν αποκολλήθηκε μόνο τμήμα του πάγου αλλά κατέρρευσε και μεγάλο μέρος του βραχώδους υποστρώματος που τον στήριζε.

Η τεράστια μάζα κατέπεσε με ορμή προς την κοιλάδα και μετατράπηκε σε ένα ακραίο πλημμυρικό κύμα, το οποίο παρέσυρε δρόμους, γέφυρες, κατοικίες, εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικών έργων και σημαντικό συνοριακό πέρασμα μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ.

Σε βίντεο που καταγράφηκαν δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το αρχικό σημείο της κατάρρευσης διακρίνεται το κύμα να φτάνει με τεράστια ταχύτητα, εξαφανίζοντας ό,τι συναντά στην πορεία του.

This newly released video, captured more than 50 km downstream from the site of the glacier collapse, shows the rapid arrival of the flood wave, obliterating everything in its wake. https://t.co/VN9BLlRii8 pic.twitter.com/5dMk9IRESv — Patrick in China (@PatrickZhengCHN) August 28, 2026

Άνθρωποι που βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές κατέγραφαν μέχρι τις τελευταίες στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα την τεράστια μάζα νερού και φερτών υλικών που κατέβαινε από τα βουνά.

Περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι έχουν πληγεί

Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί άμεσα από την καταστροφή και χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια.

Η καταστροφή έχει πλήξει και το υγειονομικό δίκτυο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έξι εγκαταστάσεις υγείας έχουν υποστεί ζημιές, ενώ οκτώ εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αγνοούνται.

Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν παράλληλα για αυξημένο κίνδυνο λοιμωδών νοσημάτων λόγω του εκτοπισμού πληθυσμών, του συνωστισμού και των προβλημάτων στην ύδρευση και την αποχέτευση.

Η αγωνία των οικογενειών και οι εκατοντάδες ξένοι αγνοούμενοι

Εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, εργαζόμενοι και προσκυνητές βρίσκονται ανάμεσα στους αγνοουμένους, καθώς η πληγείσα περιοχή αποτελεί πέρασμα τόσο για πεζοπόρους στα Ιμαλάια όσο και για πιστούς που κατευθύνονται στο ιερό όρος Καϊλάς στο Θιβέτ.

Ανάμεσα στις οικογένειες που περιμένουν νέα βρίσκεται και ο Πράτζβαλ Χάλντια, ο οποίος μιλώντας στο BBC από το νότιο Λονδίνο δήλωσε ότι «ελπίζει και πραγματικά προσεύχεται» να επιστρέψουν οι γονείς του, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή όταν σημειώθηκε η καταστροφή.

Προξενικές υπηρεσίες δεκάδων χωρών έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό των υπηκόων τους, ενώ περισσότεροι από 30 Βρετανοί και περίπου 90 Αμερικανοί περιλαμβάνονται στους ανθρώπους με τους οποίους δεν είχε καταστεί δυνατό να υπάρξει επικοινωνία.

Οι σοροί έφτασαν μέχρι την Ινδία

Η σφοδρότητα του πλημμυρικού κύματος αποτυπώνεται και εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Αρχικά οι ινδικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι επτά σοροί είχαν εντοπιστεί σε ποτάμια στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές και εκτιμούσαν ότι είχαν παρασυρθεί από το Νεπάλ.

Τέσσερις είχαν βρεθεί στην περιφέρεια Μαχαράτζγκαντζ και άλλες τρεις στην περιοχή Κουσιναγκάρ, περίπου 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Οι αρχές άρχισαν διαδικασίες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

Νεότερη καταμέτρηση που μετέδωσε το Reuters ανέβασε σε δέκα τις σορούς που είχαν εντοπιστεί σε τρία σημεία της βόρειας Ινδίας σε ποτάμια που κατεβαίνουν από το Νεπάλ.

Ο Καναδάς αποδεσμεύει 5 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια

Ο Καναδάς ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατ. καναδικών δολαρίων για τη στήριξη των πληγέντων και των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της καταστροφής.

Την ανακοίνωση έκαναν η υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Ανάντ και ο αρμόδιος για τη Διεθνή Ανάπτυξη Ραντίπ Σαράι.

Η χρηματοδότηση προορίζεται για επείγουσα επισιτιστική βοήθεια, στέγαση, ύδρευση, υπηρεσίες υγείας και άλλες άμεσες ανάγκες των πληγέντων.

Η Βρετανία στέλνει ειδική ομάδα στο Κατμαντού

Και η Βρετανία ενισχύει την παρουσία της στο Νεπάλ, στέλνοντας Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης για την υποστήριξη των Βρετανών πολιτών και των οικογενειών τους.

Η ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων αναμένεται να φτάσει στο Κατμαντού το Σάββατο 29 Αυγούστου και θα συνεργαστεί με τη βρετανική πρεσβεία και τις τοπικές αρχές, παρέχοντας πρόσθετη προξενική υποστήριξη και συντονίζοντας τη βοήθεια.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι «οι εικόνες από το Νεπάλ είναι συγκλονιστικές», τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η ευημερία των Βρετανών πολιτών αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

Η αποστολή συνοδεύεται από βρετανική ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατ. στερλινών, η οποία θα διοχετευθεί στις επιχειρήσεις της κυβέρνησης του Νεπάλ, του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Παρά τη διεθνή κινητοποίηση, οι αρχές γνωρίζουν ότι η καταστροφή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον κύκλο της. Οι έρευνες για χιλιάδες αγνοουμένους συνεχίζονται, ενώ η αστάθεια των φυσικών φραγμάτων και των νέων λιμνών στα Ιμαλάια κρατά σε διαρκή συναγερμό ολόκληρη την περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Νεπάλ: Ανθρωπιστική βοήθεια από Καναδά και Βρετανία μετά τις φονικές πλημμύρες

ΗΠΑ: Συνελήφθη από την ICE ο Μάιλο Γιαννόπουλος – Ο Βρετανός ακροδεξιός κινδυνεύει με απέλαση

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τη δημιουργία εθνικής διαστημικής ακαδημίας