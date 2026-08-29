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ΕΛΛΑΔΑ

29.08.2026 07:51

Αρκαδία: Σεισμός 4,5 Ρίχτερ, στο Άστρος το επίκεντρο

29.08.2026 07:51
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Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 02:55 στην Αρκαδία.

Tο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της κωμόπολης Άστρος, στον δήμο βόρειας Κυνουρίας, στον νομό Αρκαδίας, ή κάπου 104 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 09:04
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