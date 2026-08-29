Πανσέληνος του Οξύρρυγχου: Εντυπωσιακές εικόνες από την Ακρόπολη, τη Θεσσαλονίκη και το Ναύπλιο (Photos)

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Εντυπωσιακό ήταν το θέαμα που προσέφερε η αυγουστιάτικη πανσέληνος, γνωστή ως «Πανσέληνος του Οξύρρυγχου», καθώς το ολόγιομο φεγγάρι φώτισε τον νυχτερινό ουρανό σε ολόκληρη τη χώρα.

Ξεχωριστές ήταν οι εικόνες από την Αθήνα, όπου το φεγγάρι δέσποζε πάνω από τον Ιερό Βράχο, φωτίζοντας τον Παρθενώνα και δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο κατεγράφη επίσης στη Θεσσαλονίκη και το Ναύπλιο, με την πανσέληνο του Αυγούστου να κυριαρχεί στον ουρανό και να προσφέρει μοναδικά στιγμιότυπα.

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