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29.08.2026 08:43

Πύργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονος που λίγο έλειψε να πνιγεί στην Μαραθιά – Η συγκλονιστική μαρτυρία του γιατρού που το επανέφερε

29.08.2026 08:43
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Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο του Πύργου ένα 9χρονο αγοράκι, το οποίο κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, το 9χρονο παιδάκι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το διεκόμισε στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν και στη συνέχεια να το διακομίσουν στο νοσοκομείο του Πύργου για περαιτέρω φροντίδα.

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει! Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ότι έπρεπε! Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση σφυγμό και τα ματάκια του ανοιγόκλειναν. Πόση δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία! Ηθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει», τόνισε σε ανάρτησή του ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος.

Το 9χρονο αγοράκι αναμένεται να διακομιστεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 09:04
nosokomeio-pyrgou (1)
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Πύργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονος που λίγο έλειψε να πνιγεί στην Μαραθιά – Η συγκλονιστική μαρτυρία του γιατρού που το επανέφερε

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