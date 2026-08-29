Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε αποθήκη εκρηκτικών κοντά στο Κίεβο – Απομακρύνθηκαν 200 κάτοικοι

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Μεγάλη πυρκαγιά και σειρά εκρήξεων προκάλεσε την Παρασκευή πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε αποθήκη εκρηκτικών στην περιφέρεια του Κιέβου, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα περισσότεροι από 200 κάτοικοι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η γενική εισαγγελία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενη «αμέλεια» σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης των εκρηκτικών, μετά την επίθεση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, τοπική ώρα, στο χωριό Μούιλα, στην περιοχή Μπουτσάνσκι.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, μετά το πλήγμα ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ ακολούθησαν πολλαπλές εκρήξεις.

Η εισαγγελία διευκρίνισε ότι η έρευνα επικεντρώνεται στη «νομιμότητα» της αποθήκευσης των εκρηκτικών στο χωριό, καθώς και στο εάν η εταιρεία στην οποία ανήκε η εγκατάσταση διέθετε τις απαραίτητες άδειες.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι άσκησε κριτική για το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν αντλήθηκαν «διδάγματα» από προηγούμενη φονική επίθεση τον Ιούλιο στην κοινότητα Βίσνεβε, κοντά στο Κίεβο, εναντίον αποθήκης πυρομαχικών.

Η έρευνα που είχε ακολουθήσει τότε είχε εντοπίσει παραλείψεις από τη δημόσια εταιρεία στην οποία ανήκε η εγκατάσταση, καθώς δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι η αποθήκη βρισκόταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

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