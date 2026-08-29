Επιστροφή ενοικίου: Περισσότεροι δικαιούχοι, αλλά με προθεσμίες, «κόφτες» και αυστηρές διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ

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Η επιστροφή ενοικίου ανοίγει από φέτος σε περισσότερα νοικοκυριά, αλλά πίσω από τα αυξημένα εισοδηματικά όρια και τις πρόσθετες ενισχύσεις κρύβεται ένα πυκνό πλέγμα προϋποθέσεων, δηλώσεων και διασταυρώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, καθώς για ορισμένους η 31η Αυγούστου αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία προκειμένου να μη χάσουν αναδρομικά ποσά.

Η νέα ρύθμιση κινείται σε δύο άξονες. Από τη μία πλευρά αυξάνει τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, βάζοντας περισσότερους ενοικιαστές στο μέτρο. Από την άλλη δημιουργεί ειδικό καθεστώς για δημόσιους λειτουργούς που αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Στη δεύτερη περίπτωση το όφελος μπορεί να είναι σημαντικό, καθώς προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Μάλιστα, επειδή το μέτρο εφαρμόζεται αναδρομικά, ορισμένοι δικαιούχοι μπορεί να βρεθούν με συνολικό όφελος που αντιστοιχεί ακόμη και σε τρία ή τέσσερα μηνιαία ενοίκια για τη διετία 2024-2025.

Πρώτο ραντεβού με το ταμείο στις 25 Σεπτεμβρίου

Η πρώτη ειδική πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά την αναδρομική ενίσχυση για μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024.

Αφορά περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και άλλες προβλεπόμενες κατηγορίες εργαζομένων που υπηρετούν στην περιφέρεια και μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ετήσια πληρωμή για τα μισθώματα του 2025. Η ειδική ενίσχυση αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή ουσιαστικά σε δύο μηνιαία ενοίκια. Για όσους δικαιούνται παράλληλα και την υφιστάμενη επιστροφή ενός ενοικίου, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12 του ετήσιου μισθώματος.

Το ανώτατο συνολικό ποσό των ενισχύσεων διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Ποιοι κερδίζουν από τα νέα όρια

Για τη γενική επιστροφή ενοικίου, το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ για τον άγαμο, από 20.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το όριο αυξάνεται από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται πλέον στις 39.000 ευρώ, έναντι 31.000 ευρώ, και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Η αλλαγή ισχύει για τις επιστροφές από το 2026 και μετά και αφορά μισθώματα που έχουν καταβληθεί από το 2025.

Το «καμπανάκι» της 31ης Αυγούστου

Εδώ όμως αρχίζουν τα «ψιλά γράμματα». Για την αναδρομική ενίσχυση που αφορά τα μισθώματα του 2024, οι δηλώσεις ενεργών μισθώσεων λαμβάνονται υπόψη εφόσον είχαν υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Όσοι δεν έχουν δηλώσει στο Ε1 τον αριθμό της σχετικής δήλωσης μίσθωσης έχουν μία τελευταία δυνατότητα να διορθώσουν την εικόνα τους. Μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική φορολογική δήλωση έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Και η συγκεκριμένη προθεσμία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο υπολογισμός της αναδρομικής ενίσχυσης θα γίνει με βάση την εικόνα των φορολογικών δηλώσεων όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου.

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι καλύπτονται

Το ειδικό καθεστώς αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Στην Υγεία καλύπτονται, μεταξύ άλλων, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί, προσωπικοί γιατροί, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Η κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή όπου υπηρετεί ο δικαιούχος, εκτός Αττικής –με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων– και εκτός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Το μέτρο μπορεί να καλύψει ακόμη και δευτερεύουσα κατοικία, ενώ σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων μέσα στην ίδια χρονιά λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ενοικίων.

Οι διασταυρώσεις και η «ποινή» τριών ετών

Η πληρωμή γίνεται χωρίς αίτηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται και χωρίς έλεγχο.

Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώνει τις μισθώσεις με τις φορολογικές δηλώσεις, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπηρετούσε ο δικαιούχος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει στοιχεία από τα Ε1 και Ε2, τις δηλώσεις μίσθωσης και τις δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν λάθη σχετικά με τον τόπο υπηρεσίας ή άλλα στοιχεία, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE.

Η επιστροφή ενοικίου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

Αν όμως από τους ελέγχους προκύψει ότι δηλώθηκαν ανακριβή στοιχεία και καταβλήθηκε μεγαλύτερη ενίσχυση από αυτή που πραγματικά δικαιούταν ο ενοικιαστής, τα χρήματα επιστρέφονται με τόκο.

Και δεν τελειώνει εκεί η υπόθεση: ο δικαιούχος αποκλείεται από την επιστροφή ενοικίου για τα επόμενα τρία χρόνια.

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