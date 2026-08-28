Τουρισμός: Κι όμως οι Αμερικανοί προτιμούν Ελλάδα – 700.000 το πρώτο 7μηνο του ’26, ποια νησιά επιλέγουν

Takeaways by to pontiki AI Οι Αμερικανοί επισκέπτες ενισχύουν σταθερά την παρουσία τους στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας αύξηση αφίξεων κατά 6% το πρώτο επτάμηνο του 2026 μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος.

Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες διατήρησαν και επέκτειναν τα πτητικά τους προγράμματα, συνδέοντας πλέον την Αθήνα με εννέα αμερικανικούς προορισμούς μέσω 103 εβδομαδιαίων πτήσεων.

Οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ δαπανούν κατά μέσο όρο 1.213 ευρώ ανά ταξίδι, σημειώνοντας άνοδο 17% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η αυξημένη οικονομική τους συνεισφορά διοχετεύεται σε ξενοδοχεία, εστίαση και τοπικές αγορές, διαφοροποιώντας τους από τη γενικότερη τάση μείωσης των δαπανών των ξένων επισκεπτών.

Η Αθήνα αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου, με πολλούς τουρίστες να συνεχίζουν τις διακοπές τους σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και τα Χανιά.

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Παρά τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, την αβεβαιότητα που αυτές προκαλούν στις μετακινήσεις και την αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, οι Αμερικανοί εξακολουθούν να «ψηφίζουν» Ελλάδα. Και μάλιστα όχι μόνο έρχονται περισσότεροι, αλλά ξοδεύουν και αισθητά περισσότερα σε σχέση με τους Ευρωπαίους επισκέπτες.

Η αμερικανική αγορά εξελίσσεται σε ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του ελληνικού τουρισμού, με τα στοιχεία του 2026 να επιβεβαιώνουν ότι η δυναμική της όχι μόνο διατηρείται, αλλά ενισχύεται.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών που παρουσιάζει η «Καθημερινή», από την αρχή του έτους έως και τον Ιούλιο διακινήθηκαν μέσω του «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου 700.000 Αμερικανοί ταξιδιώτες, αριθμός αυξημένος κατά 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ήδη από την άνοιξη, όταν η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφωνόταν και το κόστος των αεροπορικών καυσίμων αυξανόταν, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν περιόρισαν τα σχέδιά τους για την Ελλάδα. Αντιθέτως, διατήρησαν τις προσφερόμενες θέσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεκίνησαν νωρίτερα το θερινό πτητικό τους πρόγραμμα.

Αθήνα για αρχή και μετά… ελληνικά νησιά

Για τη μεγάλη πλειονότητα των Αμερικανών επισκεπτών, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου στη χώρα. Πολλοί παραμένουν μία ή δύο ημέρες στην Αθήνα, συνδυάζοντας την παραμονή τους με επισκέψεις στην Ακρόπολη και στα άλλα αξιοθέατα της πρωτεύουσας, πριν συνεχίσουν προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Στην κορυφή των επιλογών τους βρίσκονται παραδοσιακά η Μύκονος και η Σαντορίνη, ενώ τα τελευταία χρόνια ενισχύεται σημαντικά και η παρουσία Αμερικανών στα Χανιά.

Η λογική με την οποία ταξιδεύουν, μάλιστα, διαφέρει αισθητά από εκείνη πολλών Ευρωπαίων τουριστών. Πρόκειται σε σημαντικό βαθμό για ταξιδιώτες με μεγαλύτερη οικονομική άνεση, οι οποίοι εμφανίζονται πρόθυμοι να δαπανήσουν περισσότερα για διαμονή, φαγητό, διασκέδαση και αγορές.

1.213 ευρώ ανά ταξίδι – Αύξηση 17%

Η διαφορά αποτυπώνεται καθαρά στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από κατοίκους των ΗΠΑ έφτασαν τα 796,9 εκατ. ευρώ, από περίπου 719 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 10,8%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη της μέσης δαπάνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η «Καθημερινή», η μέση είσπραξη ανά Αμερικανό ταξιδιώτη διαμορφώθηκε περίπου στα 1.213 ευρώ το 2026, έναντι 1.036 ευρώ το 2025.

Δηλαδή, μέσα σε μόλις έναν χρόνο η μέση δαπάνη αυξήθηκε κατά περίπου 17%.

Το στοιχείο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν συνδυαστεί με τη συνολική εικόνα του ελληνικού τουρισμού: στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η μέση δαπάνη ανά ταξίδι για το σύνολο των ξένων επισκεπτών μειώθηκε κατά 0,6%. Οι Αμερικανοί, επομένως, κινούνται ουσιαστικά αντίθετα από τη γενική τάση.

Και τα χρήματα αυτά δεν μένουν μόνο στα ξενοδοχεία. Οι Αμερικανοί τουρίστες τροφοδοτούν την εστίαση, τη διασκέδαση και την εμπορική αγορά της Αθήνας, ενώ συνεχίζουν τις αγορές τους και στους προορισμούς όπου περνούν το κύριο μέρος των διακοπών τους.

Σχεδόν 15 απευθείας πτήσεις την ημέρα

Πίσω από αυτή την ισχυρή παρουσία βρίσκεται και η θεαματική ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης Ελλάδας – ΗΠΑ.

Στην κορύφωση του φετινού καλοκαιριού η Αθήνα συνδέεται απευθείας με εννέα αμερικανικούς προορισμούς, μέσω συνολικά 103 εβδομαδιαίων πτήσεων που πραγματοποιούν πέντε αεροπορικές εταιρείες: American Airlines, Delta, United, Emirates και Norse.

Οι απευθείας συνδέσεις αφορούν τη Νέα Υόρκη (JFK και Newark), το Σικάγο, τη Φιλαδέλφεια, την Ατλάντα, τη Βοστώνη, την Ουάσινγκτον, τη Σάρλοτ και, από φέτος, το Ντάλας, με τη νέα γραμμή να διευρύνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση από την αμερικανική ενδοχώρα.

Στην πράξη πρόκειται για σχεδόν 15 απευθείας πτήσεις κάθε ημέρα, αριθμός που κατατάσσει πλέον τις ΗΠΑ στις σημαντικότερες μακρινές αγορές του αεροδρομίου της Αθήνας.

Και όλα δείχνουν ότι η σχέση αυτή αποκτά μονιμότερα χαρακτηριστικά. Οι αμερικανικές εταιρείες επεκτείνουν σταδιακά τη διάρκεια των εποχικών τους δρομολογίων, ενώ η Emirates εξακολουθεί να προσφέρει σύνδεση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Έτσι, η αμερικανική αγορά προσφέρει στον ελληνικό τουρισμό κάτι περισσότερο από αυξημένες αφίξεις: επισκέπτες υψηλότερης μέσης δαπάνης, μεγαλύτερη κατανάλωση στην πραγματική οικονομία και μια αεροπορική «γέφυρα» με τις ΗΠΑ που χρόνο με τον χρόνο γίνεται ισχυρότερη.

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