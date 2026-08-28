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28.08.2026 11:26

Οθωνοί: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονη Ιταλίδα – Τραυματίστηκε από προπέλα θαλαμηγού

28.08.2026 11:26
limeniko pnigmos

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία το απόγευμα της Πέμπτης (27/8) τραυματίστηκε βαρύτατα στο πόδι από την προπέλα θαλαμηγού, στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των Οθωνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 30χρονη βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Εξετάζεται εάν επιχείρησε να βουτήξει ή εάν έπεσε κατά λάθος από το σκάφος.

Η μηχανή της θαλαμηγού φαίνεται ότι βρισκόταν σε λειτουργία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί κοντά στην προπέλα και να υποστεί πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως μετά το ατύχημα, η 30χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα και, με τη συνδρομή του Λιμενικού, μεταφέρθηκε στην περιοχή της Ημερολιάς, στη βόρεια Κέρκυρα. Εκεί την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Οι γιατροί του νοσοκομείου έδωσαν μάχη για να αντιμετωπίσουν την αιμορραγία και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Μόλις αυτό κατέστη δυνατό, οργανώθηκε η αεροδιακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στην Αγγειοχειρουργική Κλινική, σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να συνεχίζουν τις προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή.

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