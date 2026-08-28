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28.08.2026 07:23

Ιθάκη: Τραυματισμός 42χρονου Ισπανού σε τουριστικό σκάφος – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς

28.08.2026 07:23
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φωτογραφία αρχείου

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Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (27/8), μετά την ενημέρωση για τον τραυματισμό ενός 42χρονου Ισπανού επιβάτη πάνω σε επιβατηγό-τουριστικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Αγίου Νικολάου Ιθάκης.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 42χρονος τουρίστας τραυματίστηκε μετά από πτώση του, από ύψος από τις σκάλες του επιβατηγού –τουριστικού σκάφους.

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, στην Κεφαλονιά και στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιθάκης.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 09:43
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